Владимир Путин вручил омичу звезду Героя России

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Владимир Путин вручил звезду Героя России жителю Омской области Жумагельды Нурахметов, сообщили сегодня, 4 августа, в общественной организации «Казахи Омска».
Жумагельды Нурахметов родился в ауле Тогунас Русско-Полянского района, окончил Омский танковый институт. В настоящее время служит в Псковской дивизии в должности командира роты. Ранее военнослужащий был награжден Орденом Мужества.
Звезду Героя России омич получил за подвиг, совершенный в конце августа прошлого года. Экипаж его танка уничтожил танки и колонну техники противника.
Ранее Город55 сообщал, что президент присвоил государственные награды шестерым омичам. Владимир Путин отметил труд изобретателей, железнодорожников и сельхозпроизводителей.