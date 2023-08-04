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Владимир Путин вручил омичу звезду Героя России

4 августа 2023, 05:19
Ранее военнослужащий был награжден Орденом Мужества.
Жумагельды Нурахметов является командиром роты в Псковской дивизии.

Владимир Путин вручил звезду Героя России жителю Омской области Жумагельды Нурахметов, сообщили сегодня, 4 августа, в общественной организации «Казахи Омска».

Жумагельды Нурахметов родился в ауле Тогунас Русско-Полянского района, окончил Омский танковый институт. В настоящее время служит в Псковской дивизии в должности командира роты. Ранее военнослужащий был награжден Орденом Мужества.

Звезду Героя России омич получил за подвиг, совершенный в конце августа прошлого года. Экипаж его танка уничтожил танки и колонну техники противника.

Ранее Город55 сообщал, что президент присвоил государственные награды шестерым омичам. Владимир Путин отметил труд изобретателей, железнодорожников и сельхозпроизводителей.

Владимир Путин присвоил государственные награды шестерым омичам
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#Евгений Игишев#Омск#Владимир Путин#Общество#Президент#Герой России#Русско-Полянский район#Сво#Омская область#Видео
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