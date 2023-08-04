Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Изображение материала

В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу

4 августа 2023, 13:24
Фото: Город55
Сегодня, 4 августа, прошла торжественная церемония открытия первого конного памятника в городе.

Бронзовая скульптура основателя установлена на Иртышской набережной. На ее открытии побывал мэр города Сергей Шелест, врио губернатора области Виталий Хоценко и скульптор, автор проекта Михаил Минин.

«Чувствую гордость за город Омск. Это прекрасный памятник, я думаю он станет местом притяжения горожан. Мне, как омичу, он очень нравится, а как мэру он нравится вдвойне, потому что здесь ни одного рубля из бюджета города нет. За это спасибо Михаилу Александровичу Сутягинскому, который подхватил эту идею и мы вместе, за его финансы, её реализовали», — поделился мэр.

Ранее отмечалось, что памятник — подарок городу в преддверии 307-летия. Работы по его сооружению были проведены за счёт мецената — АО «Группа компаний „Титан“. Личность Бухгольца значима для жителей Омска, в честь него названы улица и площадь перед речным вокзалом. Еще одну причину установки памятника историческому деятелю назвал врио губернатора региона:

«Омск был последним городом миллилнником, где не было конного памятника, это нужно было исправлять», — рассказал Виталий Хоценко.

На торжественной церемонии открытия были произведены залпы из макетов пушек, проведена экскурсия, а также заложена капсула с землей из Староселенгинска. Как уточнял в своей социальной сети Сергей Шелест, земля с этого места в капсуле носит символический характер: именно этот город стал конечной точкой в службе Ивана Дмитриевича Бухгольца. Заложили капсулу Геннадий Павлов — организатор экспедиции в Бурятию и Василий Минин — второй директор Омского исторического музея.

Считается, что конная статуя олицетворяет государственную силу. Всадник обращен лицом к реке, в одной руке он держит план крепости, а другая раскинута в сторону устья Оми. Скульптура установлена на постаменте с бронзовыми горельефами, основание которого символизирует форму пятиконечной крепости.

«Я понимаю, что мы сделали все правильно и не зря. С праздником, дорогой город!», — сказал скульптор Михаил Минин.
Омичам рассказали, почему памятник Бухгольцу обращен лицом к Иртышу
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Памятник#Исторический памятник#Памятники#Памятники истории и культуры#Основатель#История города
Подпишитесь
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
Сегодня, 09:04
Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ
Сегодня, 11:35
Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске
Сегодня, 09:55
Фирме, ремонтирующей омский ТЮЗ, увеличат аванс из-за подорожания стройматериалов
Сегодня, 12:02
Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы
Сегодня, 13:23