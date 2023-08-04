В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу

На торжественной церемонии открытия были произведены залпы из макетов пушек, проведена экскурсия, а также заложена капсула с землей из Староселенгинска. Как уточнял в своей социальной сети Сергей Шелест, земля с этого места в капсуле носит символический характер: именно этот город стал конечной точкой в службе Ивана Дмитриевича Бухгольца. Заложили капсулу Геннадий Павлов — организатор экспедиции в Бурятию и Василий Минин — второй директор Омского исторического музея.