В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Бронзовая скульптура основателя установлена на Иртышской набережной. На ее открытии побывал мэр города Сергей Шелест, врио губернатора области Виталий Хоценко и скульптор, автор проекта Михаил Минин.
«Чувствую гордость за город Омск. Это прекрасный памятник, я думаю он станет местом притяжения горожан. Мне, как омичу, он очень нравится, а как мэру он нравится вдвойне, потому что здесь ни одного рубля из бюджета города нет. За это спасибо Михаилу Александровичу Сутягинскому, который подхватил эту идею и мы вместе, за его финансы, её реализовали», — поделился мэр.
Ранее отмечалось, что памятник — подарок городу в преддверии 307-летия. Работы по его сооружению были проведены за счёт мецената — АО «Группа компаний „Титан“. Личность Бухгольца значима для жителей Омска, в честь него названы улица и площадь перед речным вокзалом. Еще одну причину установки памятника историческому деятелю назвал врио губернатора региона:
«Омск был последним городом миллилнником, где не было конного памятника, это нужно было исправлять», — рассказал Виталий Хоценко.
На торжественной церемонии открытия были произведены залпы из макетов пушек, проведена экскурсия, а также заложена капсула с землей из Староселенгинска. Как уточнял в своей социальной сети Сергей Шелест, земля с этого места в капсуле носит символический характер: именно этот город стал конечной точкой в службе Ивана Дмитриевича Бухгольца. Заложили капсулу Геннадий Павлов — организатор экспедиции в Бурятию и Василий Минин — второй директор Омского исторического музея.
Считается, что конная статуя олицетворяет государственную силу. Всадник обращен лицом к реке, в одной руке он держит план крепости, а другая раскинута в сторону устья Оми. Скульптура установлена на постаменте с бронзовыми горельефами, основание которого символизирует форму пятиконечной крепости.
«Я понимаю, что мы сделали все правильно и не зря. С праздником, дорогой город!», — сказал скульптор Михаил Минин.