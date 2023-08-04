Украденный куст, хоккейный турнир и открытие памятника Бухгольцу. Омск сегодня

Сегодня, 4 августа, в Омске в 16.00 официально открылась выставка цветоводства и садоводства «Флора». Утром на территории двух скверов кипела работа: в композиции продолжают вносить последние штрихи, подвозят новые цветы и проверяют, все ли хорошо выглядит. Однако ради красивых кадров некоторые омичи готовы на все, иногда не спасают даже охранники. В итоге до официального открытия, когда по скверам ходит не так много людей, можно наблюдать на газоне следы от велосипедов и даже выкопанные кусты. Последние, к слову, уже нашли и посадили на место.