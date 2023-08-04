Украденный куст, хоккейный турнир и открытие памятника Бухгольцу. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Новость №1. На «Флоре» омичи украли первый куст
Сегодня, 4 августа, в Омске в 16.00 официально открылась выставка цветоводства и садоводства «Флора». Утром на территории двух скверов кипела работа: в композиции продолжают вносить последние штрихи, подвозят новые цветы и проверяют, все ли хорошо выглядит. Однако ради красивых кадров некоторые омичи готовы на все, иногда не спасают даже охранники. В итоге до официального открытия, когда по скверам ходит не так много людей, можно наблюдать на газоне следы от велосипедов и даже выкопанные кусты. Последние, к слову, уже нашли и посадили на место.
Новость №2. Команда омского «Авангарда» отправилась в Сочи на предсезонный турнир
В официальном телеграм-канале «Авангарда» появилась информация о поездке команды в Сочи, где стартовал турнир Sochi Hockey Open. Там «ястребы» проведут четыре матча, их соперниками станут ХК «Сочи», СКА (Санкт-Петербург), «Адмирал» (Владивосток) и сборная России. Также сегодня ночью представители хоккейного клуба встретили в местном аэропорту 29-летнего нападающего Рида Буше.
Новость №3. В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу
Сегодня прошла торжественная церемония открытия первого конного памятника в городе. Бронзовая скульптура основателя установлена на Иртышской набережной. На ее открытии побывал мэр города Сергей Шелест, врио губернатора области Виталий Хоценко и скульптор, автор проекта Михаил Минин. Ранее отмечалось, что памятник — подарок городу в преддверии 307-летия. На торжественной церемонии открытия были произведены залпы из макетов пушек, проведена экскурсия, а также заложена капсула.