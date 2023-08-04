Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Изображение материала

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поддержат одно из крупнейших спортивных мероприятий РФ

4 августа 2023, 07:05
Фото: Владимир Жемчужников
Специалисты «Газпромнефть-СМ» примут участие в Сибирском международном марафоне в Омске — одном из наиболее масштабных и престижных легкоатлетических соревнований страны.

В этом году к забегу впервые присоединятся более 30 специалистов со всех производственных площадок «Газпромнефть-СМ». Поддержка главного спортивного события Сибири является частью корпоративной программы, направленной на популяризацию здорового образа жизни и расширение возможностей для занятий спортом среди сотрудников компании.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» станут участниками стартов на 3 и 10 км, которые пройдут по главным улицам и набережным Омска. В состав команды вошли специалисты Научно-исследовательского центра компании, а также инженеры и операторы технологических установок Омского завода смазочных материалов.

Ежегодно сотрудники разных подразделений «Газпромнефть — СМ» становятся активными участниками крупнейших легкоатлетических забегов России. В их числе Московский марафон, Санкт-Петербургский марафон «Белые ночи», полумарафон «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. Сибирский международный марафон собрал в одну команду бегунов, представляющих активы компании в различных регионах.

Дмитрий Крикорьянц, Министр спорта Омской области:

«Сибирский международный марафон — это главное беговое событие нашего региона, которое уже более трех десятилетий привлекает в Омск большое количество легкоатлетов со всех уголков страны. В этом году марафон вновь пройдет в статусе Кубка России по марафонскому бегу, объединив профессиональных спортсменов самого высокого уровня и тысячи любителей спорта из России, ближнего и дальнего зарубежья. Мы рады видеть в нашей команде такую прогрессивную компанию как „Газпромнефть-СМ“. Формирование культуры здорового образа жизни среди своих сотрудников — это расширение сообщества людей, понимающего значимость спорта для повышения качества жизни, и укрепление внутрикорпоративных связей».
#Нефть#Общество#Спорт#Омск#Омская область
Подпишитесь
Лучше не будет? В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
Сегодня, 02:45
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Вчера, 08:56
В Омск приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко
Сегодня, 05:52
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Вчера, 09:04
На «Флоре» омичи украли первый куст
Сегодня, 05:45
Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии
Сегодня, 07:08