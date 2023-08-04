Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поддержат одно из крупнейших спортивных мероприятий РФ

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В этом году к забегу впервые присоединятся более 30 специалистов со всех производственных площадок «Газпромнефть-СМ». Поддержка главного спортивного события Сибири является частью корпоративной программы, направленной на популяризацию здорового образа жизни и расширение возможностей для занятий спортом среди сотрудников компании.
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» станут участниками стартов на 3 и 10 км, которые пройдут по главным улицам и набережным Омска. В состав команды вошли специалисты Научно-исследовательского центра компании, а также инженеры и операторы технологических установок Омского завода смазочных материалов.
Ежегодно сотрудники разных подразделений «Газпромнефть — СМ» становятся активными участниками крупнейших легкоатлетических забегов России. В их числе Московский марафон, Санкт-Петербургский марафон «Белые ночи», полумарафон «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. Сибирский международный марафон собрал в одну команду бегунов, представляющих активы компании в различных регионах.
Дмитрий Крикорьянц, Министр спорта Омской области:
«Сибирский международный марафон — это главное беговое событие нашего региона, которое уже более трех десятилетий привлекает в Омск большое количество легкоатлетов со всех уголков страны. В этом году марафон вновь пройдет в статусе Кубка России по марафонскому бегу, объединив профессиональных спортсменов самого высокого уровня и тысячи любителей спорта из России, ближнего и дальнего зарубежья. Мы рады видеть в нашей команде такую прогрессивную компанию как „Газпромнефть-СМ“. Формирование культуры здорового образа жизни среди своих сотрудников — это расширение сообщества людей, понимающего значимость спорта для повышения качества жизни, и укрепление внутрикорпоративных связей».