Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поддержат одно из крупнейших спортивных мероприятий РФ

В этом году к забегу впервые присоединятся более 30 специалистов со всех производственных площадок «Газпромнефть-СМ». Поддержка главного спортивного события Сибири является частью корпоративной программы, направленной на популяризацию здорового образа жизни и расширение возможностей для занятий спортом среди сотрудников компании.