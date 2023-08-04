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Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ

4 августа 2023, 11:35
Фото: Город55
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В Омской области опять продлили режим «черного неба»

Он действует с 27 июля.

В Омской области до утра субботы, 5 августа, продлили режим неблагоприятных метеоусловий, сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Режим «черного неба» действует в регионе непрерывно с 27 июля.

По информации синоптиков, вчера, 3 августа, в Кировском округе Омска в воздухе зафиксировали превышение уровня сероводорода в 1,5 раза. В Советском округе содержание изопропилбензола составило 1,6 ПДК.

Отметим, что от омичей в социальных сетях поступают сообщения о неудовлетворительном качестве воздуха. Так, накануне о проблеме рассказали жители Левобережья:

Лучше не будет? В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
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#Воздух#Грязный воздух#Атмосферный воздух#Погода#Сероводород#Бензол#Общество#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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