Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Омской области до утра субботы, 5 августа, продлили режим неблагоприятных метеоусловий, сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Режим «черного неба» действует в регионе непрерывно с 27 июля.
По информации синоптиков, вчера, 3 августа, в Кировском округе Омска в воздухе зафиксировали превышение уровня сероводорода в 1,5 раза. В Советском округе содержание изопропилбензола составило 1,6 ПДК.
Отметим, что от омичей в социальных сетях поступают сообщения о неудовлетворительном качестве воздуха. Так, накануне о проблеме рассказали жители Левобережья: