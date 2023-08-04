Работникам омской школы задерживали зарплату и не показывали график отпусков

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Городская прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о нарушении трудовых прав работников школы № 99. В этом учебном заведении углубленно изучают отдельные предметы.
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, сотрудникам средней общеобразовательной школы задерживали зарплату и вовремя не выдавали расчет при увольнении. Также некоторые не видели графики отпусков и соответствующих приказов. По итогу директору учреждения внесли представление. Он рассмотрел его и устранил нарушения.
«Работники школы получили компенсацию за несвоевременно выплаченные денежные средства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Помимо этого было решено возбудить производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Документ находится на рассмотрении.
Ранее Город55 писал о нарушениях трудового кодекса в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Рабочий коллектив вуза перерабатывал в выходные дни и не получал за это денежное вознаграждение.