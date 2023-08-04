Работникам омской школы задерживали зарплату и не показывали график отпусков

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, сотрудникам средней общеобразовательной школы задерживали зарплату и вовремя не выдавали расчет при увольнении. Также некоторые не видели графики отпусков и соответствующих приказов. По итогу директору учреждения внесли представление. Он рассмотрел его и устранил нарушения.