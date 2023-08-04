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Работникам омской школы задерживали зарплату и не показывали график отпусков

4 августа 2023, 07:34
Фото: Город55
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В дело вмешалась прокуратура.

Городская прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о нарушении трудовых прав работников школы № 99. В этом учебном заведении углубленно изучают отдельные предметы.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, сотрудникам средней общеобразовательной школы задерживали зарплату и вовремя не выдавали расчет при увольнении. Также некоторые не видели графики отпусков и соответствующих приказов. По итогу директору учреждения внесли представление. Он рассмотрел его и устранил нарушения.

«Работники школы получили компенсацию за несвоевременно выплаченные денежные средства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Помимо этого было решено возбудить производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Документ находится на рассмотрении.

Ранее Город55 писал о нарушениях трудового кодекса в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Рабочий коллектив вуза перерабатывал в выходные дни и не получал за это денежное вознаграждение.

В Омске работникам ОмГУ не платили за переработки в выходные дни
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Задолженность по зарплате#Зарплаты#Прокуратура Омской области#Трудовые права#Школа
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