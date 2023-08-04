Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Изображение материала

Под Омском водитель сбил 15-летнего велосипедиста

4 августа 2023, 08:47
Фото: Госавтоинспекция Омской области
ДТП произошло поздно вечером
Подростка отвезли в больницу.

Вчера вечером, 3 августа, возле поселка Дружино несовершеннолетний велосипедист попал под колеса машины. Сообщение о ДТП поступило в 21:50, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские выяснили, что 38-летний водитель за рулем KIA Seltos ехал в сторону села Дружино по улице Октябрьская. Подросток выехал на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра, и в результате попал под машину. Школьника с травмами отвезли в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также:
В Омской области водитель на «УАЗе» сбил 10-летнюю велосипедисткуВодителя отвезли в больницу. В Омской области на трассе перевернулся внедорожникВ Омске на Левобережье в ДТП пострадала 14-летняя школьница
#Евгений Игишев#Полиция#ДТП#ГИБДД#Авария#Велосипед#Велосипедист#Пострадал ребенок#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
Сегодня, 09:04
Омский завод металлоконструкций потратит 300 млн рублей на выкуп собственных акций
Сегодня, 09:53
В Омске планируют создать спортивную школу имени Александра Пушницы
Сегодня, 09:37
Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске
Сегодня, 09:55
На «Флоре» омичи украли первый куст
Сегодня, 05:45
Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии
Сегодня, 07:08