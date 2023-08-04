Под Омском водитель сбил 15-летнего велосипедиста

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Вчера вечером, 3 августа, возле поселка Дружино несовершеннолетний велосипедист попал под колеса машины. Сообщение о ДТП поступило в 21:50, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Полицейские выяснили, что 38-летний водитель за рулем KIA Seltos ехал в сторону села Дружино по улице Октябрьская. Подросток выехал на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра, и в результате попал под машину. Школьника с травмами отвезли в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.