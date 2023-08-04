Под Омском водитель сбил 15-летнего велосипедиста

Полицейские выяснили, что 38-летний водитель за рулем KIA Seltos ехал в сторону села Дружино по улице Октябрьская. Подросток выехал на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра, и в результате попал под машину. Школьника с травмами отвезли в больницу.