Омский завод металлоконструкций потратит 300 млн рублей на выкуп собственных акций

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В акционерном обществе «ОмЗМ-Металл», которое управляет Омским заводом металлоконструкций, вчера, 2 августа, прошло собрание акционеров. Из официального сообщения за подписью генерального директора АО Сергея Куропаткина следует, что в повестке заседания был вопрос об изменении размера уставного капитала.
— Принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом 1 584 730 штук обыкновенных акций у акционеров, в целях сокращения их общего количества, — говорится в документе.
Акционеры, которые хотят продать свои акции, могут в период с 25 августа по 23 сентября передать обществу заявления. Цена одной акции — 208 рублей. Таким образом, руководство завода намерено потратить на выкуп больше 300 млн рублей.
Отметим, что простое уменьшение УК — не единственная возможная причина обратного выкупа акций. АО начинают скупать собственные акции, если возникает необходимость поддержать на определенном уровне их стоимость, увеличить размер дивидендов на одну акцию, уменьшить число голосов на собрании акционеров или защититься от недружественного поглощения.
Омский завод металлоконструкций — крупное предприятие, доходы которого за 2022 год превысили 3,6 млрд рублей. Его акционеры — двое Куропаткиных (Сергею Ивановичу, одновременно гендиректору, принадлежат 30,13%, Ивану Сергеевичу — 7,03%), Виктор Верховин (31,49%), Александр Ботенко (19,96%) и Андрей Долгополов (11,16%).