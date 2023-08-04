Омский пожарный спас мать с двумя детьми из огня во время отпуска в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В региональном МЧС рассказали историю омского пожарного Ивана Шульги. Он поехал отдыхать в соседний регион и исполнил трудовой долг — спас трех человек из горящего дома.
Омич был в тот день на Новосибирском водохранилище вместе с семьей. В какой-то момент недалеко от места отдыха начал появляться черный дым. Как только Иван заметил первые признаки пожара, тот тут же отправился на место происшествия.
Как оказалось, рядом загорелся частный дом. Дочь омского пожарного в это время уже вызывала на помощь местных сотрудников МЧС.
«На месте пока никого не было. Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и „нырнул“ туда», — поделился подробностями старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части Иван Шульга.
Сначала омич вытащил через окно двух мальчиков-близнецов, которым было по четыре года. После на помощь к Шульге пришел мужчина, живший по соседству с семьей. Вместе они подхватили мать, которая к тому моменту уже теряла сознание. История в итоге закончилась благополучно.
В пресс-службе регионального МЧС отметили, что Иван Шульга мечтал быть пожарным с детства. Он работает в омском пожарно-спасательном гарнизоне с 2006 года. Он получил ведомственную медаль «За отвагу на пожаре».
Добавим, что это не первый случай, когда омский пожарный во время отпуска спасает людей. В марте этого года начальник караула 47 пожарно-спасательной части Владимир Теслов оказался рядом с местом возгорания в поселке Черлак.