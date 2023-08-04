Омский пожарный спас мать с двумя детьми из огня во время отпуска в Новосибирске

Сначала омич вытащил через окно двух мальчиков-близнецов, которым было по четыре года. После на помощь к Шульге пришел мужчина, живший по соседству с семьей. Вместе они подхватили мать, которая к тому моменту уже теряла сознание. История в итоге закончилась благополучно.