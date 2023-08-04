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Омский «Авангард» уступил первый матч на турнире в Сочи

4 августа 2023, 18:59
Фото: Город55
Встреча закончилась со счетов 3:1 в пользу хозяев льда.

В Сочи на ледовой арене «Шайба» в Олимпийском парке состоялся третий матч турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, где хозяева льда из ХК «Сочи» принимали омский «Авангард».

Обе команды начали весьма остро, и как говорится задорно, — создали по паре острых моментов у ворот друг друга. Затем на 3-й минуте матча защитник «Авангарда» Либор Шулак отправился в штрафной бокс за удар соперника клюшкой. «Ястребы» не только отбились, но и несколько раз сбегали в «горячи» контратаки. Обошлось без шайб, но было близко, даже очень.

Далее игра «понеслась» в равной борьбе, — выпад на выпад, атака на атаку. В равных составах сегодня были и болельщики, — на трибунах было полно фанатов и истинных любителей «Авангарда», которые временами с легкостью перекрикивали местную публику.

Преданных болельщиков Авангарда на трибунах было предостаточноПреданных болельщиков Авангарда на трибунах было предостаточно
За омичей болели и стар...За омичей болели и стар...
...и млад...и млад
Преданных болельщиков Авангарда на трибунах было предостаточно
Фото: Город55

На 14 минуте «ястребы» вновь схватили удавление за подножку. «Сочи» насел, но как-то без особого энтузиазма и до взятия ворот дело так и не довел.

За 3 минуты до свистка омичи были наказаны вновь, — за толчок от Игоря Мартынова. Сочинцы старались, но с трудом пробирались за средину площадки, где «врезались» в жесткий прессинг «ястребов» еще и выход в практически два в ноль пропустили. Но забитых шайб в этом отрезке игры, пришедшие на арену «Шайба», так и не увидели, а вот еще один штраф — пожалуйста, — за задержку соперника за 14 секунд до сирены на скамейку штрафников присел уже защитник «Сочи» Глеб Корягин.

Второй период «ястребы» начали в большинстве. Уверенно расположились в чужой зоне, но без голов. С выходом проштрафившегося у «Сочи» омичи продолжили давить и наседать, — близко, местами почти, но на табло по-прежнему висело 0:0.

С этим же счетом и практически в равной борьбе команды перевалили через экватор встречи. На 13-й минуте второго периода хозяева турнира все же вырвались вперед, — с передач Артема Аляева и Глеба Корякина шайбу забросил нападающий Михаил Криштоф. Практически сразу после вбрасывания омичи в очередной раз остались в меньшинстве. Отбились и более голов в этой двадцатиминутке не последовало.

В третьем периоде сначала пошли «качели», — временами остро и опасно, то тут, то там. Через 7 минут после начала этого отрезка «Авангарду» вновь пришлось отбиваться в меньшинстве. На этот раз не срослось, — Борнов Рендулич забил в ворота Андрея Мишурова вторую шайбу, буквально через несколько секунд после вбрасывания туда влетела и третья. На этот раз отличился нападающий сочинцев Кирилл Петьков.

ХК Сочи забросил две шайбы с разницей в несколько секунд.ХК Сочи забросил две шайбы с разницей в несколько секунд.
ХК Сочи забросил две шайбы с разницей в несколько секунд.
Фото: Город55

«Ястребы» отыграли одну шайбу на 13-й минуте, — ворота хозяев точным броском поразил Либор Шулак. Чуть погодя омичи получили большинство и почти закатили шайбу в ворота Максима Третьяка, не хватило каких-то миллиметров. За минуту до финальной сирены «Авангард» снял вратаря, но к успеху это не привело, — основное время закончилось со счетом 3:1.

Основное время осталось за ХК СочиОсновное время осталось за ХК Сочи
Основное время осталось за ХК Сочи
Фото: Город55

Далее праздник хоккея продолжился. Дело в том, что по регламенту турнира, несмотря на результат трех периодов, команды сыграют овертайм и серию буллитов. Дополнительное время обошлось без голов, а буллиты забрали «ястребы».

#Василий Попов#Общество#Город#Хоккей#Авангард хоккей#Авангард#ХК Авангард#Сочи#Новости#Омск#Омская область#Россия#Андрей Мишуров#Либор Шулак
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