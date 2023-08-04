Омский «Авангард» уступил первый матч на турнире в Сочи

За 3 минуты до свистка омичи были наказаны вновь, — за толчок от Игоря Мартынова. Сочинцы старались, но с трудом пробирались за средину площадки, где «врезались» в жесткий прессинг «ястребов» еще и выход в практически два в ноль пропустили. Но забитых шайб в этом отрезке игры, пришедшие на арену «Шайба», так и не увидели, а вот еще один штраф — пожалуйста, — за задержку соперника за 14 секунд до сирены на скамейку штрафников присел уже защитник «Сочи» Глеб Корягин.