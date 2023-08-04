Омич пойдет под суд за смертельное ДТП с женщиной-пешеходом

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Омске будут судить 44 летнего водителя за смертельное ДТП, в котором погибла 65-летняя женщина-пешеход, сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе региональной полиции.
Трагедия произошла 18 мая на улице Хабаровской. Водитель за рулем BMW выехал на встречку, чтобы обогнать попутные автомобили и сбил на нерегулируемом переходе омичку. 65-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Водитель с места аварии скрылся, однако позже самостоятельно пришел в полицию. Позднее эксперты выяснили, что BMW ехал со скоростью не менее 111 км/ч, несмотря на то, что максимальная скорость на данном участке 40 км/ч.
Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.