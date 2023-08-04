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Омич пойдет под суд за смертельное ДТП с женщиной-пешеходом

4 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
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Трагедия произошла 18 мая на улице Хабаровской.

В Омске будут судить 44 летнего водителя за смертельное ДТП, в котором погибла 65-летняя женщина-пешеход, сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе региональной полиции.

Трагедия произошла 18 мая на улице Хабаровской. Водитель за рулем BMW выехал на встречку, чтобы обогнать попутные автомобили и сбил на нерегулируемом переходе омичку. 65-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Водитель с места аварии скрылся, однако позже самостоятельно пришел в полицию. Позднее эксперты выяснили, что BMW ехал со скоростью не менее 111 км/ч, несмотря на то, что максимальная скорость на данном участке 40 км/ч.

Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

В Омске сбивший насмерть женщину водитель BMW сам сдался в полицию
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#Евгений Игишев#Видео#ДТП#Уголовное дело#Авария#Смертельная авария#Пешеход#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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