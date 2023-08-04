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Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы

4 августа 2023, 13:23
Фото: 1MI
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В Омске для участников СВО и их семей ввели новые меры поддержки

Часть льгот распространяется также и на родственников погибших в ходе СВО жителей региона.

В Омской области для участников спецоперации и их семей вводят целый ряд новых дополнительных мер поддержки. Соответствующий указ 3 августа подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

Действовать на территории региона будут следующие льготы:

  1. Освобождение от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми участников СВО, которые обучаются по образовательным программам дошкольного образования;
  2. Бесплатное горячее питание детям участников СВО, обучающимся в 5-11 классах, а также студентам очной формы, которые учатся по программам среднего профобразования;
  3. В первоочередном плане оплачиваемая практика для детей участников СВО, которые учатся в колледжах;
  4. Право бесплатного посещения дополнительных занятий в физкультурно-спортивных организациях региона для детей участников СВО;
  5. Внеочередное соцобслуживание супругам и родителям участников СВО, признанным нуждающимися в такой услуге;
  6. Соцобслуживание и соцуслуги членам семей участников СВО (супруге и родителям) из числа инвалидов будут предоставлять бесплатно независимо от состава семьи и уровня доходов;
  7. Бесплатная психологическая помощь супруге, детям и родителям участников СВО;
  8. Освобождение от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми участников СВО в группах продленного дня;
  9. Право бесплатного посещения занятий детям участников СВО при реализации дополнительных общеобразовательных программ;
  10. Право зачисления детей участников СВО в первоочередном порядке в спортгруппы и выдача им бесплатно при наличии спортивной экипировки;
  11. Зачисление в первоочередном порядке детей участников СВО в группы продленного дня и круглосуточного пребывания в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
  12. Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей участников СВО, которые учатся в 1-6 классах;
  13. Перевод в первоочередном плане детей участников СВО в другие наиболее приближенные к месту жительства детсады и школы;
  14. Единовременная денежная компенсации по оплате расходов на газификацию или догазификацию жилых помещений участникам СВО и их семьям;
  15. Право льготного посещения мероприятий, которые организуют омские учреждения культуры, а также областных мероприятий, проводимых на региональном и муниципальном уровнях;
  16. Возможность приостановления исполнения обязательств участников СВО по соглашениям о предоставлении субсидий из облбюджета на период участия в СВО, а также продления срока исполнения таких обязательств после демобилизации;
  17. Компенсация оплаты стоимости путевки детям участников СВО в загородные лагеря, а также санаторно-оздоровительные детские лагеря;
  18. Помощь в поиске работы и организации профессионального обучения супруги, совершеннолетних детей и родителей трудоспособного возраста.

Все льготы кроме 17 пункта также распространяются и на семьи погибших участников СВО.

В случае гибели одного или нескольких детей, участвовавших в СВО и учтенных при регистрации в составе многодетной семьи семья останется многодетной. Также сохранится право граждан, имеющих трех и более детей, зарегистрированных в качестве многодетной семьи на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случае гибели одного или нескольких членов семьи, участвовавших в СВО.

Ряд поручений касается конкретных министерств Омской области. Так, минэкономики до 1 октября должно подготовить закон Омской области, который установит налоговую льготу для участников СВО и их членов семьи на налоговый 2023 год в отношении одного зарегистрированного на физлицо легкового автомобиля либо мотоцикла или мотороллера.

Минздрав должен посодействовать родителям участников спецоперации в прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, обеспечить их лекарствами по медицинским показаниям.

На минфинансов и минтруда ложится проработка вопроса о компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации части расходов на уплату взноса на капремонт в многоквартирном доме для участников СВО и их родных.

Ранее действующие указы о дополнительных льготах утрачивают силу.

Виталий Хоценко поручил главам районов Омской области курировать семьи участников СВО
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#Юлия Истомина#Льготы#Меры поддержки#Сво#Участник СВО#Указ#Общество#Город#Новости#Омск
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