Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы

В случае гибели одного или нескольких детей, участвовавших в СВО и учтенных при регистрации в составе многодетной семьи семья останется многодетной. Также сохранится право граждан, имеющих трех и более детей, зарегистрированных в качестве многодетной семьи на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случае гибели одного или нескольких членов семьи, участвовавших в СВО.