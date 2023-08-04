Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Омской области для участников спецоперации и их семей вводят целый ряд новых дополнительных мер поддержки. Соответствующий указ 3 августа подписал врио губернатора Виталий Хоценко.
Действовать на территории региона будут следующие льготы:
Все льготы кроме 17 пункта также распространяются и на семьи погибших участников СВО.
В случае гибели одного или нескольких детей, участвовавших в СВО и учтенных при регистрации в составе многодетной семьи семья останется многодетной. Также сохранится право граждан, имеющих трех и более детей, зарегистрированных в качестве многодетной семьи на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случае гибели одного или нескольких членов семьи, участвовавших в СВО.
Ряд поручений касается конкретных министерств Омской области. Так, минэкономики до 1 октября должно подготовить закон Омской области, который установит налоговую льготу для участников СВО и их членов семьи на налоговый 2023 год в отношении одного зарегистрированного на физлицо легкового автомобиля либо мотоцикла или мотороллера.
Минздрав должен посодействовать родителям участников спецоперации в прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, обеспечить их лекарствами по медицинским показаниям.
На минфинансов и минтруда ложится проработка вопроса о компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации части расходов на уплату взноса на капремонт в многоквартирном доме для участников СВО и их родных.
Ранее действующие указы о дополнительных льготах утрачивают силу.