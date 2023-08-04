Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Изображение материала

На «Флоре» омичи украли первый куст

4 августа 2023, 05:45
Фото: Город55
Посетить выставку можно до 8 августа
Выставленная охрана не помогает справиться с нарушителями.

Сегодня, 4 августа, в Омске в 16.00 официально откроется выставка цветоводства и садоводства «Флора». В этом году ее тематика звучит как «Время выбрало нас», омичи смогут в течение пяти дней — до 8 августа включительно — прогуляться по Выставочному и Воскресенскому скверу.

В пятницу утром на территории двух скверов кипела работа: в композиции продолжают вносить последние штрихи, подвозят новые цветы и проверяют, все ли хорошо выглядит. В то же время сотрудникам УДХБ и охранникам приходится отгонять омичей, которые ради красивых кадров лезут на газон и на сами цветочные композиции.

Следы от велосипедов на газонеСледы от велосипедов на газоне
Следы от велосипедов на газонеСледы от велосипедов на газоне
Следы от велосипедов на газоне
Фото: Город55

В итоге до официального открытия, когда по скверам ходит не так много людей, можно наблюдать на газоне следы от велосипедов. На «Флоре» сегодня утром корреспондент Города55 встретил руководителя омского УДХБ Галину Зурнаджан, которая раздавала рабочим последние наставления и советовала отгонять всех омичей, которые нарушают правила.

Выставку охраняет ЧОП "Свои"Выставку охраняет ЧОП "Свои"
Утром пятницы на Флоре кипит работаУтром пятницы на Флоре кипит работа
Машины продолжают подвозить новые цветы для композицийМашины продолжают подвозить новые цветы для композиций
Выставку охраняет ЧОП "Свои"
Фото: Город55

Зурнаджан также поинтересовалась смогли ли найти украденный ранее цветочный куст, на что получила положительный ответ. Куст уже вернули на место.

Напомним, что ранее о вандалах на территории «Флоры» сообщал в своем телеграм-канале и мэр Омска Сергей Шелест.

«Будем ценить хорошее». Омичей попросили бережно отнестись к экспонатам «Флоры»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#День города#Флора#Цветы#Вандализм#УДХБ#ЧОП#Озеленение#Галина Зурнаджан#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Лучше не будет? В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
Сегодня, 02:45
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Вчера, 08:56
В Омск приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко
Сегодня, 05:52
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Вчера, 09:04
Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии
Сегодня, 07:08