На «Флоре» омичи украли первый куст

В пятницу утром на территории двух скверов кипела работа: в композиции продолжают вносить последние штрихи, подвозят новые цветы и проверяют, все ли хорошо выглядит. В то же время сотрудникам УДХБ и охранникам приходится отгонять омичей, которые ради красивых кадров лезут на газон и на сами цветочные композиции.