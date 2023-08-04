На «Флоре» омичи украли первый куст

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Сегодня, 4 августа, в Омске в 16.00 официально откроется выставка цветоводства и садоводства «Флора». В этом году ее тематика звучит как «Время выбрало нас», омичи смогут в течение пяти дней — до 8 августа включительно — прогуляться по Выставочному и Воскресенскому скверу.
В пятницу утром на территории двух скверов кипела работа: в композиции продолжают вносить последние штрихи, подвозят новые цветы и проверяют, все ли хорошо выглядит. В то же время сотрудникам УДХБ и охранникам приходится отгонять омичей, которые ради красивых кадров лезут на газон и на сами цветочные композиции.
В итоге до официального открытия, когда по скверам ходит не так много людей, можно наблюдать на газоне следы от велосипедов. На «Флоре» сегодня утром корреспондент Города55 встретил руководителя омского УДХБ Галину Зурнаджан, которая раздавала рабочим последние наставления и советовала отгонять всех омичей, которые нарушают правила.
Зурнаджан также поинтересовалась смогли ли найти украденный ранее цветочный куст, на что получила положительный ответ. Куст уже вернули на место.
Напомним, что ранее о вандалах на территории «Флоры» сообщал в своем телеграм-канале и мэр Омска Сергей Шелест.