Михаил Мурашко и Виталий Хоценко осмотрели сосудистый центр в омской БСМП №1

В медицинском учреждении освоили новые виды медпомощи. Так, для пациентов с ишемическим инсультом в больнице проводят эндоваскулярную тромбоэкстракцию. Во время этой процедуры тромб извлекают с помощью специальных инструментов. Пациенты после операции встают на ноги уже на второй день.