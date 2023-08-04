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Михаил Мурашко и Виталий Хоценко осмотрели сосудистый центр в омской БСМП №1

4 августа 2023, 06:52
Фото: Правительство Омской области
Министр здравоохранения РФ и врио главы региона пообщались с медицинским персоналом учреждения.

Сегодня, 4 августа, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1. Ежегодно здесь принимают до 60 тысяч пациентов, половина из которых лечатся в стационаре. В БСМП № 1 работает 33 отделения, стационар рассчитан на 645 коек.

В медицинском учреждении освоили новые виды медпомощи. Так, для пациентов с ишемическим инсультом в больнице проводят эндоваскулярную тромбоэкстракцию. Во время этой процедуры тромб извлекают с помощью специальных инструментов. Пациенты после операции встают на ноги уже на второй день.

Сосудистый центр на базе БСПМ №1 организовали в 2020 году. Учреждение оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая ангиографическую систему, компьютерный томограф, ультразвуковые аппараты экспертного класса, оборудование для реабилитации. Михаил Мурашко и Виталий Хоценко ознакомились с рабой центра, пообщались с врачами и медицинским персоналом.

«Первый объект, который осмотрели — городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1 и действующий на ее базе региональный сосудистый центр. Пообщались с врачами и младшим медицинским персоналом. Сейчас благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительства России нам многое удается — строим и открываем ФАПы и амбулатории, ремонтируем больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование», — рассказал Виталий Хоценко.

Врио губернатора Омской области отметил, что привлечение врачей и медперсонала для работы в больницах является одной из приоритетных задач.

«Остается одна из важнейших задач, которую необходимо решить — это обеспечение медицинскими кадрами. В этом направлении предстоит большая работа. Заручился поддержкой Михаила Альбертовича», — добавил Виталий Хоценко.

В правительстве Омской области отмечают, что благодаря мероприятиям в сфере здравоохранения в регионе снизился уровень больничной летальности — с 7,3 процента в 2020 году до 5,9 процента в 2022 году.

#Евгений Игишев#Михаил Мурашко#Виталий Хоценко#Министр#Медицина#Врио губернатора Омской области#Общество#Омск#Омская область
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