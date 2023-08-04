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Лучше не будет? В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности

4 августа 2023, 02:45
Фото: Город55
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В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности

Он продлится до 11 часов 4 августа.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий на территории Омска и Омской области. Степень опасности — первая.

Режим «черного неба» будет действовать, предположительно, до 11 часов сегодняшнего дня. Как правило, из-за безветренной погоды вредные вещества не могут рассеяться и оседают в населенных пунктах.

«На Левом [берегу] уже начало вонять немного сероводородом. У меня паника начинается как представлю, что не смогу дышать. Я еще от последнего раза не отошла», — писала накануне вечером омичка в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“».

Отметим, что режим НМУ объявляют уже несколько дней подряд, с 27 июля.

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#Новости#Омск#Омская область#Экология#Общество#Выбросы#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Примеси#Алина Ясинская
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