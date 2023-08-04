Лучше не будет? В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности

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Специалисты Обь-Иртышского УГМС в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий на территории Омска и Омской области. Степень опасности — первая.
Режим «черного неба» будет действовать, предположительно, до 11 часов сегодняшнего дня. Как правило, из-за безветренной погоды вредные вещества не могут рассеяться и оседают в населенных пунктах.
«На Левом [берегу] уже начало вонять немного сероводородом. У меня паника начинается как представлю, что не смогу дышать. Я еще от последнего раза не отошла», — писала накануне вечером омичка в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“».
Отметим, что режим НМУ объявляют уже несколько дней подряд, с 27 июля.