Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске

Напомним, что «Догма» стала третьим иногородним застройщиком, который реализует в Омске масштабные инвестиционные проекты. ООО «Специализированный застройщик „Догма-Омск“» зарегистрировали в декабре 2021 года. В октябре прошлого года учредителем фирмы стал Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Фабрика недвижимости». А в феврале 2023-го поменялся руководитель. Должность гендиректора получил Олег Назаров, который занимает аналогичные должности в двух других строительных компаниях — «СЗ „Омский девелопер-1“» и «СЗ „Омский девелопер-2“».