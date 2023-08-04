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Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске

4 августа 2023, 09:55
Фото: 1MI
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В многоэтажке будет встроенный клуб для детей и молодежи.

Городу55 стало известно, что специализированному застройщику «Догма-Омск» одобрили проект строительства первого дома для ЖК «Снегири». Положительное заключение экспертизы компания получила от ООО «Топэкспертпроект».

Первый многоквартирный дом краснодарского застройщика будет дополнен встроенным клубом для детей и молодежи. Техническим заказчиком проектной документации выступила компания Александра Пономаренко «Служба проектирования», которая также относится к «Догме». Разработкой проекта занимался индивидуальный предприниматель Илья Шагунов из станицы Тбилисская Краснодарского края.

Напомним, что «Догма» стала третьим иногородним застройщиком, который реализует в Омске масштабные инвестиционные проекты. ООО «Специализированный застройщик „Догма-Омск“» зарегистрировали в декабре 2021 года. В октябре прошлого года учредителем фирмы стал Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Фабрика недвижимости». А в феврале 2023-го поменялся руководитель. Должность гендиректора получил Олег Назаров, который занимает аналогичные должности в двух других строительных компаниях — «СЗ „Омский девелопер-1“» и «СЗ „Омский девелопер-2“».

ЖК «Снегири» появится на Московке — в границах улицы Светловской. В аренде у «Догмы» сейчас находится 16 земельных участков площадью 26,3 га. До конца 2034 года компания построит 330 250.26 кв. м жилых помещений.

Кстати, изначально краснодарский застройщик рассчитывал разместиться на Левом берегу — в границах улиц Рокоссовского — Лукашевича, но этим планам помешала областная прокуратура, которая внесла мэру Омска предостережение «о недопустимости нарушения земельного законодательства при рассмотрении вопросов предоставления ООО Специализированный застройщик „Омский девелопер — 1“ земельных участков без проведения торгов».

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#Юлия Истомина#Догма#Застройщик#Строительство#Проект#Экспертиза#Многоквартирный дом#Общество#Город#Новости#Омск
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