Команда омского «Авангарда» отправилась в Сочи на предсезонный турнир

К слову, 32-летнего Корбэна Найта не оказалось при встрече спортсменов. До сих пор остается загадкой, приедет ли спортсмен на турнир в Сочи. Ранее в СМИ появилась информация, что канадский форвард якобы собирается играть в Швейцарии из-за семейных обстоятельств.