Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Изображение материала

Команда омского «Авангарда» отправилась в Сочи на предсезонный турнир

4 августа 2023, 04:13
Фото: Город55
иллюстрация
Хоккеисты омского клуба проведут четыре матча.

В официальном телеграм-канале «Авангарда» появилась информация о поездке команды в Сочи, где стартовал турнир. Сегодня ночью, 4 августа, представители хоккейного клуба встретили в местном аэропорту 29-летнего нападающего Рида Буше.

К слову, 32-летнего Корбэна Найта не оказалось при встрече спортсменов. До сих пор остается загадкой, приедет ли спортсмен на турнир в Сочи. Ранее в СМИ появилась информация, что канадский форвард якобы собирается играть в Швейцарии из-за семейных обстоятельств.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов опроверг информацию до этого, сказав, что и Найт, и Буше присоединятся к команде в начале августа.

Добавим, что «ястребы» проведут четыре матча в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Он начался вчера, 3 августа, и закончится во вторник, 8 августа. Их соперниками стали ХК «Сочи», СКА (Санкт-Петербург), «Адмирал» (Владивосток) и сборная России.

Главный тренер омского «Авангарда» высказался о приезде Корбэна Найта в команду
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Хоккей#Спорт#ХК Авангард#Новости#Омск#Корбэн Найт#Рид Буше
Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Вчера, 02:50
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Вчера, 08:56
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
Вчера, 08:38
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Вчера, 09:04
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
Вчера, 08:48
Важно. В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
Вчера, 11:45