Команда омского «Авангарда» отправилась в Сочи на предсезонный турнир

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В официальном телеграм-канале «Авангарда» появилась информация о поездке команды в Сочи, где стартовал турнир. Сегодня ночью, 4 августа, представители хоккейного клуба встретили в местном аэропорту 29-летнего нападающего Рида Буше.
К слову, 32-летнего Корбэна Найта не оказалось при встрече спортсменов. До сих пор остается загадкой, приедет ли спортсмен на турнир в Сочи. Ранее в СМИ появилась информация, что канадский форвард якобы собирается играть в Швейцарии из-за семейных обстоятельств.
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов опроверг информацию до этого, сказав, что и Найт, и Буше присоединятся к команде в начале августа.
Добавим, что «ястребы» проведут четыре матча в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Он начался вчера, 3 августа, и закончится во вторник, 8 августа. Их соперниками стали ХК «Сочи», СКА (Санкт-Петербург), «Адмирал» (Владивосток) и сборная России.