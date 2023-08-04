«История — это мы». Виталий Хоценко открыл памятник основателя города залпом из пушки

Скульптура коня смотрит на Иртыш, а фигура исторического деятеля в офицерской форме Преображенского полка повернута в сторону устья Оми и это не случайно, ведь именно там, на левом берегу, была построена первая крепость нашего города. С четырех сторон постамент украшен бронзовыми барельефами: на главном — свиток с указом Петра I о строительстве Омской крепости, на северо-восточном фасаде — Петр I и Бухгольц с отрядом в Санкт-Петербурге, на юго-восточном — «Наставления С. У. Ремезова И. Д. Бухгольцу в Тобольске» и на юго-западном — строительство Омской крепости.