«История — это мы». Виталий Хоценко открыл памятник основателя города залпом из пушки

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Открытие памятника основателю Омской крепости приурочено к 307-й годовщине города. Первая в регионе конная скульптура теперь установлена на Иртышской набережной.
«Замечательный памятник будет украшением нашего города и области и ещё одной точкой притяжения. Уверен, что омичи и гости города с удовольствием будут приходить сюда с детками, рассказывать про основателя города и сами больше узнавать. Потому что история — это мы. Не зная историю, мы никогда не узнаем, кто мы есть на самом деле», — уверен Виталий Хоценко.
Скульптура коня смотрит на Иртыш, а фигура исторического деятеля в офицерской форме Преображенского полка повернута в сторону устья Оми и это не случайно, ведь именно там, на левом берегу, была построена первая крепость нашего города. С четырех сторон постамент украшен бронзовыми барельефами: на главном — свиток с указом Петра I о строительстве Омской крепости, на северо-восточном фасаде — Петр I и Бухгольц с отрядом в Санкт-Петербурге, на юго-восточном — «Наставления С. У. Ремезова И. Д. Бухгольцу в Тобольске» и на юго-западном — строительство Омской крепости.
«Это был длительный проект, который мы выполнили в очень сжатые сроки, приходилось по несколько месяцев работать без выходных. Для меня в творческой карьере это дебют. До этого у меня не было таких важных памятников, благодарен всем за доверие», — поделился скульптор памятника Михаил Минин.
Также, на памятнике размещен QR-код с исторической информацией о монументе и об основателях Омска. Глава региона подчеркнул, что это далеко не последний проект для благоустройства набережной, последующие работы планируют проводить с участием бюджетных средств и привлечением бизнеса. В будущем здесь появятся новые архитектурные формы и кафе.
«Давно было желание у Омска получить красивую конную статую основателей города. Первые попытки были в 2012 году, выделялись деньги. Мне, как омичу, очень нравится памятник, а как мэру он нравится вдвойне, потому что здесь ни одного рубля из бюджета города не потрачено. За это спасибо Михаилу Александровичу Сутягинскому, который подхватил эту идею и мы вместе, за его финансы, её реализовали», — подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест.
Меценатом проекта является группа компаний «Титан», стоимость создания и установки монумента составила 30 млн рублей.
«Установка памятника основателям Омска — это важный этап в истории города и памятный день для всех его жителей. Мы рады, что стали частью этой истории», — отметил председатель Совета директоров АО «ГК „Титан“ Михаил Сутягинский.
Открытие памятника ознаменовали символическим выстрелом из макетов малых артиллерийских орудий образца первой половины XVIII века, рассказали в Правительстве Омской области. Залпы из пушек запустили Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, руководитель ГК «Титан» Михаил Сутягинский и скульптор Михаил Минин. Вместе с горожанами они стали участниками первой экскурсии, посвященной монументу.
Также на открытии памятника была заложена капсула с землей из Староселенгинска. Как ранее уточнял Сергей Шелест, земля с этого места в капсуле носит символический характер: именно этот город стал конечной точкой в службе Ивана Дмитриевича Бухгольца. Заложили капсулу Геннадий Павлов — организатор экспедиции в Бурятию и Василий Минин — второй директор Омского исторического музея.