Борьба с болью: практические рекомендации терапевта для лечения разных видов боли

Врач объяснила, что существуют специфические наркотические и не наркотические анальгетики, которые также могут снимать боль. Комбинированные препараты также могут быть эффективны. В любом случае, для назначения лекарственного препарата необходимы соответствующие показания. Например, для боли в спине могут подойти нестероидные противовоспалительные препараты, а для спазма в кишечнике можно принимать спазмолитики. Если же боли вызывает мигрень, то их облегчить можно только с помощью специальных антимигренозных препаратов.