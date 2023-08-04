Борьба с болью: практические рекомендации терапевта для лечения разных видов боли

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В беседе с Pravda.Ru она сказала, что нестероидные противовоспалительные препараты помогают не только снять боль, но и устранить воспаление. Они также могут понизить температуру. Однако, по её словам, спазмолитики, которые влияют на гладкую мускулатуру, также могут снять боль.
Врач объяснила, что существуют специфические наркотические и не наркотические анальгетики, которые также могут снимать боль. Комбинированные препараты также могут быть эффективны. В любом случае, для назначения лекарственного препарата необходимы соответствующие показания. Например, для боли в спине могут подойти нестероидные противовоспалительные препараты, а для спазма в кишечнике можно принимать спазмолитики. Если же боли вызывает мигрень, то их облегчить можно только с помощью специальных антимигренозных препаратов.
Романенко подчеркнула, что боль не стоит терпеть. Она объяснила, какие препараты могут помочь снять кратковременную головную боль. Чаще всего используются нестероидные противовоспалительные или комбинированные препараты. Однако, если болевой синдром повторяется, важно выявить его причину, так как боль может быть симптомом серьезного заболевания. Раннее постановление диагноза позволяет улучшить прогноз на будущее.