Андрей Воробьев: Участок трассы М12 введут в строй в сентябре

«Президент поставил задачу — целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно — уже в сентябре», — подчеркнул глава региона. Он также добавил, что уже в первый год работы сюда будет привлечено до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Об этом информирует mosregtoday.