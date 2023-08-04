Андрей Воробьев: Участок трассы М12 введут в строй в сентябре

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:54
«Президент поставил задачу — целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно — уже в сентябре», — подчеркнул глава региона. Он также добавил, что уже в первый год работы сюда будет привлечено до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Об этом информирует mosregtoday.
Глава Московской области напомнил, что трасса будет пересекать шесть подмосковных муниципалитетов. Ее первый участок, от ЦКАД до А108, сдан в эксплуатацию год назад, а его протяженность составляет 22 километра.
По словам Вячеслава Петушенко, на трассе идет установка шумозащитных экранов и освещения, укладка асфальтобетона. Также работы ведутся в многофункциональных зонах для заправки и отдыха. В Подмосковье появятся четыре такие площадки.
Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев рассказал, что трасса сможет принимать транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. В Подмосковье пройдет единственный шестиполосный участок. На дороге уже смонтировали 3,6 тысячи светильников и построили 92 километра ограждения. Воплощение инициативы президента положит начало улучшению транспортной ситуации для двух с половиной миллионов жителей Подмосковья.
Губернатор добавил, что сейчас в работе находятся 50 проектов. Открытие крупнейших из них — концессионных дорог ЮЛА и «Пироговка» — намечено на следующий год. Также на 2024 год запланирован запуск обхода поселка Октябрьского и Больших Вязем.