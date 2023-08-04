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5 команд и 10 игр. В Омске пройдет хоккейный Кубок Блинова

4 августа 2023, 08:07
Фото: 1MI
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В Омске в G-Drive Арене пройдет хоккейный турнир имени Блинова

Помимо «Авангарда», в турнире примут участие «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

В Омске в G-Drive Арене пройдет хоккейный турнир Кубок Блинова. Помимо «Авангарда», в нем примут участие «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Турнир состоится уже в 29-й раз.

Расписание матчей турнира:

Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» открыл продажу абонементов на предстоящий сезон. Клуб представил несколько вариантов билетов. «Авангард» начнет сезон с шести домашних матчей, а откроет регулярку игрой с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.

Стартовала продажа абонементов на игры «Авангарда». Рассказываем, сколько стоит билет
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#Евгений Игишев#Авангард#ХК Авангард#Авангард хоккей#Омский авангард#Спорт#Турнир#Виктор Блинов#Общество#Омск#Омская область
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