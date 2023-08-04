5 команд и 10 игр. В Омске пройдет хоккейный Кубок Блинова

В Омске в G-Drive Арене пройдет хоккейный турнир Кубок Блинова. Помимо «Авангарда», в нем примут участие «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Турнир состоится уже в 29-й раз.