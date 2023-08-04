5 команд и 10 игр. В Омске пройдет хоккейный Кубок Блинова

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Омске в G-Drive Арене пройдет хоккейный турнир Кубок Блинова. Помимо «Авангарда», в нем примут участие «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Турнир состоится уже в 29-й раз.
Расписание матчей турнира:
Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» открыл продажу абонементов на предстоящий сезон. Клуб представил несколько вариантов билетов. «Авангард» начнет сезон с шести домашних матчей, а откроет регулярку игрой с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.