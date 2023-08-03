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Published Сегодня, 19:30

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Завод «Москвич» выразил готовность обеспечить государственный сектор

3 августа 2023, 19:30
Представители завода «Москвич» выразили готовность обеспечить автомобилями отечественного производства потребности государственного сектора. Эту информацию сообщило агентство ТАСС.

В ответ на заявление Президента РФ Владимира Путина о необходимости перехода чиновников к использованию российских автомобилей, пресс-служба завода поддержала инициативу. Ранее такой же предложением выступил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, пишет Общественная служба новостей.

Завод «Москвич» уверен в том, что его производственные мощности способны полностью удовлетворить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если будут получены заказы от государственных органов.

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