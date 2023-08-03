Завод «Москвич» выразил готовность обеспечить государственный сектор

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
В ответ на заявление Президента РФ Владимира Путина о необходимости перехода чиновников к использованию российских автомобилей, пресс-служба завода поддержала инициативу. Ранее такой же предложением выступил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, пишет Общественная служба новостей.
Завод «Москвич» уверен в том, что его производственные мощности способны полностью удовлетворить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если будут получены заказы от государственных органов.