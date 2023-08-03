«Выпивший я был». В Омской области пьяный водитель без прав сбил молодую девушку

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:35
Сегодня, 3 августа, в Тюкалинском районе Омской области пьяный водитель сбил 19-летнюю девушку. ДТП произошло поздно ночью.
Выяснилось, что 47-летний житель села Кабырдак за рулем «ВАЗ-2101» ехал по улице Ленина, и сдавая назад, сбил односельчанку. Водитель с места аварии скрылся, а девушку увезли в больницу. Полицейские задержали мужчину по месту жительства, он не стал отрицать факт алкогольного опьянения.
«Выпивший я был. Я не отпираюсь. Во всем моя вина», — сообщил мужчина во время допроса.
За рулем он находился без водительских прав. Алкотестер подтвердил нетрезвое состояние мужчины — показания прибора составили 1,358 мг/л.
На мужчину составили 5 административных протоколов.