«Выпивший я был». В Омской области пьяный водитель без прав сбил молодую девушку

Выяснилось, что 47-летний житель села Кабырдак за рулем «ВАЗ-2101» ехал по улице Ленина, и сдавая назад, сбил односельчанку. Водитель с места аварии скрылся, а девушку увезли в больницу. Полицейские задержали мужчину по месту жительства, он не стал отрицать факт алкогольного опьянения.