Введение ввозных пошлин может привести к подорожанию бытовой техники в России

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
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Updated Сегодня, 19:48
Особенно затронуты будут бытовые сплит-системы и полноцикловые посудомоечные машины, так как на данный момент в России отсутствуют производители этих товаров. Если ввести высокие ввозные пошлины, это приведет к увеличению стоимости для конечных потребителей и возможному уменьшению объема ввоза такой техники, пишет Общественная служба новостей.
Однако, возможное повышение пошлин может быть предпринято в рамках развития отечественного производства и поддержки российских производителей. Несмотря на это, такие меры могут оказать влияние на доступность и цены бытовой техники для потребителей в России.