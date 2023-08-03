Введение ввозных пошлин может привести к подорожанию бытовой техники в России

Введение правительством России ввозных пошлин может повлечь за собой увеличение стоимости бытовой техники в стране. Как сообщает РИА Новости, любые ограничения в конкуренции или увеличение пошлин могут сказаться на ценах товаров, особенно учитывая, что большинство из них являются импортными.