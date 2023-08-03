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Updated Сегодня, 19:48

Введение ввозных пошлин может привести к подорожанию бытовой техники в России

3 августа 2023, 19:47
Введение правительством России ввозных пошлин может повлечь за собой увеличение стоимости бытовой техники в стране. Как сообщает РИА Новости, любые ограничения в конкуренции или увеличение пошлин могут сказаться на ценах товаров, особенно учитывая, что большинство из них являются импортными.

Особенно затронуты будут бытовые сплит-системы и полноцикловые посудомоечные машины, так как на данный момент в России отсутствуют производители этих товаров. Если ввести высокие ввозные пошлины, это приведет к увеличению стоимости для конечных потребителей и возможному уменьшению объема ввоза такой техники, пишет Общественная служба новостей.

Однако, возможное повышение пошлин может быть предпринято в рамках развития отечественного производства и поддержки российских производителей. Несмотря на это, такие меры могут оказать влияние на доступность и цены бытовой техники для потребителей в России.

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