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Вице-президент ТПП рассказал о благотворительных проектах отечественного бизнеса

3 августа 2023, 09:50
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2 августа в Москве прошли праздничные мероприятия в честь Ильина дня. Торгово-промышленная палата России (ТПП) выступила одним из организаторов празднования. Вице-президент ТПП Максим Фатеев рассказал о социальных и благотворительных проектах, реализуемых при поддержке российских предпринимателей.

Идея возобновления традиции крестных ходов в день памяти Ильи-пророка появилась 21 год назад. Инициативу поддержал Евгений Примаков, который в то время возглавлял ТПП. С тех пор крестные ходы стали проходить на Ильинке — одной из старейших улиц Москвы.

«И вот уже более двадцати лет в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты России собираются боевые товарищи, друзья, священники Русской православной церкви, наш отец Андрей, настоятель храма Пророка Божия Илии на улице Ильинке города Москвы, которому с тех времён мы помогаем восстанавливать этот храм», — рассказал Максим Фатеев.

Существуют и другие социальные проекты, которые реализуются при поддержке ТПП и российских предпринимателей. Например, Фонд помощи детям имени Примакова, работа которого направлена на поддержку детских приютов и домов для сирот.

Максим Фатеев отметил, что бизнес всегда помнит о своей социальной миссии, которая заключается в помощи государству, населению и нуждающимся категориям граждан. ТПП есть в каждом регионе и во многих муниципалитетах. Всего точек присутствия Торгово-промышленной палаты в стране 350. Каждая из них занимается благотворительностью на своем уровне. Направления помощи самые разные. Например, восстановление памятников, помощь инвалидам и детским домам.

Вице-президент ТПП подчеркнул, что в благотворительности участвуют не только крупные компании, но и представители малого и микробизнеса, а также индивидуальные предприятия.

По словам Фатеева, без социально ответственного бизнеса не может быть благополучного общества. Россия — социально ориентированного государство с социально ориентированной политикой. Об этом сказано в Конституции Российской Федерации. Политика бизнеса также отличается социальной ориентированностью, подытожил вице-президент ТПП.

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