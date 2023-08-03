Вице-президент ТПП рассказал о благотворительных проектах отечественного бизнеса

Максим Фатеев отметил, что бизнес всегда помнит о своей социальной миссии, которая заключается в помощи государству, населению и нуждающимся категориям граждан. ТПП есть в каждом регионе и во многих муниципалитетах. Всего точек присутствия Торгово-промышленной палаты в стране 350. Каждая из них занимается благотворительностью на своем уровне. Направления помощи самые разные. Например, восстановление памятников, помощь инвалидам и детским домам.