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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

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В зоне СВО погиб молодой человек из Омской области

3 августа 2023, 06:19
Фото: Город55
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Дата прощания с бойцом была перенесена.

Накануне, 2 августа, в Омской области собирались провести прощание с участником специальной военной операции Андреем Граничевым. Он родился в Крутинском районе.

Прощание планировали организовать в Пановском доме культуры. Информация об этом появилась в паблике «Типичная Крутинка».

«Борт задержали, известности нет. Церемония прощания переносится, как только будет точная информация мы сообщим», — написала автор поста чуть позднее.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким бойца.

#Алина Ясинская#Боец СВО#Участник СВО#Спецоперация#Новости#Омская область
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