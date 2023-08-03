В зоне СВО погиб молодой человек из Омской области

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Накануне, 2 августа, в Омской области собирались провести прощание с участником специальной военной операции Андреем Граничевым. Он родился в Крутинском районе.
Прощание планировали организовать в Пановском доме культуры. Информация об этом появилась в паблике «Типичная Крутинка».
«Борт задержали, известности нет. Церемония прощания переносится, как только будет точная информация мы сообщим», — написала автор поста чуть позднее.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким бойца.