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Published Сегодня, 13:13

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В Турции охранники отеля избили российского туриста в первый день отдыха

3 августа 2023, 13:13
В Турции российского туриста Никиту, который приехал отдохнуть вместе со своей подругой Ариной, избили охранники отеля.

Как рассказали пострадавшие туристы, в день приезда, вечером 22 июля, они посетили бар на территории отеля, где сидели за столом с другими русскими туристами. К ним присоединился пьяный турок, который представился фотографом отеля. После нескольких минут общения стало ясно, что турок находится в состоянии алкогольного опьянения, и пара попросила его уйти. Однако, через некоторое время турок начал спорить с другой компанией, и между ними произошла драка. Никита попытался разнимать дерущихся, но охрана и администрация отеля вместо урегулирования конфликта, напали на всех находившихся в баре туристов, пишет 360tv.ru.

Полиция прибыла на место, и все свидетели были опрошены. Однако, как рассказали пострадавшие, впечатление складывалось, что правда не интересует никого, и россиян вынудили отказаться от своих первоначальных показаний в жандармерии.

У туристов возникли серьезные претензии и к местному медицинскому учреждению. Арина выразила недовольство тем, что множественные ссадины и синяки ее парня не были обработаны, а рваные раны на пальце и плече не были зашиты, а только замазаны мазью. Более того, рассечение на голове Никиты от удара стулом врачи также не зашили, а забили скобами. Этот метод, как отметила Арина, не используется в медицине уже 15 лет.

Гид отеля также не оказал никакой помощи и подтверждения в решении проблемы. В итоге, паре пришлось самостоятельно разбираться с организационными вопросами перед отъездом.

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