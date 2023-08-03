В Турции охранники отеля избили российского туриста в первый день отдыха

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Как рассказали пострадавшие туристы, в день приезда, вечером 22 июля, они посетили бар на территории отеля, где сидели за столом с другими русскими туристами. К ним присоединился пьяный турок, который представился фотографом отеля. После нескольких минут общения стало ясно, что турок находится в состоянии алкогольного опьянения, и пара попросила его уйти. Однако, через некоторое время турок начал спорить с другой компанией, и между ними произошла драка. Никита попытался разнимать дерущихся, но охрана и администрация отеля вместо урегулирования конфликта, напали на всех находившихся в баре туристов, пишет 360tv.ru.
Полиция прибыла на место, и все свидетели были опрошены. Однако, как рассказали пострадавшие, впечатление складывалось, что правда не интересует никого, и россиян вынудили отказаться от своих первоначальных показаний в жандармерии.
У туристов возникли серьезные претензии и к местному медицинскому учреждению. Арина выразила недовольство тем, что множественные ссадины и синяки ее парня не были обработаны, а рваные раны на пальце и плече не были зашиты, а только замазаны мазью. Более того, рассечение на голове Никиты от удара стулом врачи также не зашили, а забили скобами. Этот метод, как отметила Арина, не используется в медицине уже 15 лет.
Гид отеля также не оказал никакой помощи и подтверждения в решении проблемы. В итоге, паре пришлось самостоятельно разбираться с организационными вопросами перед отъездом.