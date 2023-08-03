В Турции охранники отеля избили российского туриста в первый день отдыха

У туристов возникли серьезные претензии и к местному медицинскому учреждению. Арина выразила недовольство тем, что множественные ссадины и синяки ее парня не были обработаны, а рваные раны на пальце и плече не были зашиты, а только замазаны мазью. Более того, рассечение на голове Никиты от удара стулом врачи также не зашили, а забили скобами. Этот метод, как отметила Арина, не используется в медицине уже 15 лет.