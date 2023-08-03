В следующем году в Омске отметят 100-летие открытия автобусного движения

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В 2024 году в Омске планируют отметить 100-летие открытия автобусного движения. В городе создадут рабочую группу по подготовке к празднику. Соответствующее распоряжение подписал мэр Омска Сергей Шелест 1 августа.
Подготовкой к празднику займутся заммэра Владимир Куприянов, директор департамента транспорта Вадим Кормилец и советник департамента транспорта Елена Горбунова. Также в списке еще 12 фамилий чиновников, которые значатся членами рабочей группы.
Напомним, что в Омске в этом году проводится транспортная реформа. Согласно нововведениям, с центральных магистралей города убрали ряд маршруток. Их пустили по менее загруженным улицам. Реформа вызвала немало критики у пассажиров.