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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Сингапуре уже третий заключенный казнен за незаконный оборот наркотиков

3 августа 2023, 11:18
В течение последних двух недель в Сингапуре была проведена третья казнь. Этот раз смертный приговор был исполнен над мужчиной, который был признан виновным в незаконном обороте наркотиков.

Согласно сообщению Associated Press, Центральное бюро по борьбе с наркотиками Сингапура уведомило о проведении казни 39-летнего гражданина Сингапура, Мохамеда Шаллеха Абдул Латиффа, который был казнен путем повешения в тюрьме Чанги за торговлю 54 граммами героина, пишет RT.

Отмечается, что этот объем наркотика был достаточным для удовлетворения «потребностей приблизительно 640 наркозависимых людей в течение недели».

Группа Transformative Justice Collective, которая выступает за отмену смертной казни в Сингапуре, сообщила, что Мохамед Шаллех утверждал в ходе судебного разбирательства, что он доставлял контрабандные сигареты своему другу и не проверял содержимое сумки.

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