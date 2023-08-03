В Сингапуре уже третий заключенный казнен за незаконный оборот наркотиков

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Согласно сообщению Associated Press, Центральное бюро по борьбе с наркотиками Сингапура уведомило о проведении казни 39-летнего гражданина Сингапура, Мохамеда Шаллеха Абдул Латиффа, который был казнен путем повешения в тюрьме Чанги за торговлю 54 граммами героина, пишет RT.
Отмечается, что этот объем наркотика был достаточным для удовлетворения «потребностей приблизительно 640 наркозависимых людей в течение недели».
Группа Transformative Justice Collective, которая выступает за отмену смертной казни в Сингапуре, сообщила, что Мохамед Шаллех утверждал в ходе судебного разбирательства, что он доставлял контрабандные сигареты своему другу и не проверял содержимое сумки.