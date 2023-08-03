В Сингапуре уже третий заключенный казнен за незаконный оборот наркотиков

В течение последних двух недель в Сингапуре была проведена третья казнь. Этот раз смертный приговор был исполнен над мужчиной, который был признан виновным в незаконном обороте наркотиков.