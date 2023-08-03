В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В пригородном омском селе Троицком завершили строительство сельской врачебной амбулатории. Дело хорошее, вот только возвели ее на пустыре рядом со строительным рынком и без нормальных подходов и подъездных путей.
О строительстве этого медицинского учреждения заговорили в прошлом году, но сходу приступить к реализации не получилось. Дело в том, что изначально минстрой Омской области «завернул» два участка, которые предложили в администрации Троицкого сельского поселения. Один был между улицей Гагарина и улицей Средней в селе и находится на заболоченной местности, а второй — на охранной санитарно-защитной зоне на обрыве речки Карбушанки.
В итоге площадку все же нашли — ту самую, где и построили амбулаторию. Вот только, мягко говоря, этот участок также далек от идеала, поскольку находится на отшибе и не может похвастать нормальной транспортной и дорожной инфраструктурой. Добавим, что сия стройка обошлась заказчику, коим выступила Омская ЦРБ, а по сути региональный минздрав, почти в 22 млн рублей, а работы выполнял индивидуальный предприниматель Александр Ледовский.
Собственно, вот здесь, за придорожными кафе, строительным рынком «Троицкий», чуть ли не в чистом поле и смонтировали амбулаторию. От глаз людских ее надежно скрывают два металлических ангара, так что просто так ее и не найдешь. Придется поплутать и побродить.
С одной стороны к медучреждению ведет вот эта дорога, но поворота к нему тут попросту нет. Идем через поле, заросшее бурьяном, и упираемся в непонятный карьер глубиной не менее полутора метров, который буквально граничит с оградой амбулатории. К слову, непонятно, откуда тут взялась эта яма, кто и зачем ее разрабатывал и было ли на то разрешение.
Рядом с самой амбулаторией нет никакой инфраструктуры. Сейчас здесь только модульное здание, забор, и все. Ни парковки, которая предусмотрена контрактом, ни нормальной заасфальтированной площадки, ни скамеек — ничего. Пока что тут можно лицезреть бурьян, мусор и глину.
Идем другой дорогой. Здесь ситуация не лучше — обычная грунтовка, которая в распутицу и в дожди превращается в непроходимое препятствие из грязного месива. Далее нас и вовсе поджидал строительный мусор, которым это самое «направление» утрамбовали. Думается, с детской коляской тут будет не просто проблематично, а даже опасно пробираться — как для самого транспортного средства, так и для ног идущих.
И еще. Добираться из основной части села Троицкого до этой амбулатории станет настоящим квестом. Например, кое-где придется идти вот по такой дороге без тротуаров, по которой постоянно курсируют фуры, поскольку рядом находится автокомплекс «Курилоавтотранс». К слову, по этой же трассе дети добираются до Троицкой школы.
Далее придется пересекать оживленный Русско-Полянский тракт, спускаться по лестнице или идти по дороге, которая ведет к строительному рынку и кафе, где довольно-таки приличный трафик из автомобилей, как легковых, так и грузовых.
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Между тем, как выяснил Город55, в контракте на строительство этой амбулатории некая дорожная инфраструктура была предусмотрена. В частности, в документах значится, что подрядчик был обязан предусмотреть и оборудовать пешеходную дорожку из тротуарной плитки, подъезд для специализированного автотранспорта из дорожных плит, а также по завершении работ выполнить засыпку территории, установить урны, скамейку и озеленить участок. Хорошо, за забором рядом со зданием все это есть, но кто должен заниматься подъездными путями и элементарными пешеходными дорожками до этого медучреждения, непонятно. Область, район или село? О том, что строительство амбулатории завершено, в минздраве отрапортовали еще 29 июня текущего года, и сейчас, по всей видимости, идет приемка объекта. Однако подъездными путями за прошедший месяц так никто и не озадачился.
Не исключено, что все проблемы с транспортной инфраструктурой у амбулатории в Троицком все же решатся к ее официальному открытию. Во всяком случае, очень бы хотелось на это надеяться, а мы, со своей стороны, будем следить за этой ситуацией.