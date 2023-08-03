В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы

Между тем, как выяснил Город55, в контракте на строительство этой амбулатории некая дорожная инфраструктура была предусмотрена. В частности, в документах значится, что подрядчик был обязан предусмотреть и оборудовать пешеходную дорожку из тротуарной плитки, подъезд для специализированного автотранспорта из дорожных плит, а также по завершении работ выполнить засыпку территории, установить урны, скамейку и озеленить участок. Хорошо, за забором рядом со зданием все это есть, но кто должен заниматься подъездными путями и элементарными пешеходными дорожками до этого медучреждения, непонятно. Область, район или село? О том, что строительство амбулатории завершено, в минздраве отрапортовали еще 29 июня текущего года, и сейчас, по всей видимости, идет приемка объекта. Однако подъездными путями за прошедший месяц так никто и не озадачился.