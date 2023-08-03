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В Петербурге школьницу вызвали в суд из-за шпаргалки по ЕГЭ

3 августа 2023, 06:46
Школьница из Санкт-Петербурга была вызвана в суд из-за того, что её поймали с шпаргалкой на Единый государственный экзамен по литературе в школе №51 Петроградского района.

Мировой суд, рассмотрев дело, принял решение о вынесении устного замечания ученице. Важно отметить, что это было первое административное правонарушение девочки, и она признала свою вину и раскаялась в содеянном, пишет RT.

Отметим, что шпаргалки, запрещенные к использованию на экзаменах, могут повлечь административную ответственность, как в данном случае, хотя и обычно наказания являются более легкими и несут воспитательный характер.

В другой новости, городской суд в Набережных Челнов ранее признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста. Это был совершенно другой случай, но также связанный с судебной ответственностью.

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