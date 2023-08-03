В Петербурге школьницу вызвали в суд из-за шпаргалки по ЕГЭ

Школьница из Санкт-Петербурга была вызвана в суд из-за того, что её поймали с шпаргалкой на Единый государственный экзамен по литературе в школе №51 Петроградского района.