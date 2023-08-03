В Петербурге школьницу вызвали в суд из-за шпаргалки по ЕГЭ

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Мировой суд, рассмотрев дело, принял решение о вынесении устного замечания ученице. Важно отметить, что это было первое административное правонарушение девочки, и она признала свою вину и раскаялась в содеянном, пишет RT.
Отметим, что шпаргалки, запрещенные к использованию на экзаменах, могут повлечь административную ответственность, как в данном случае, хотя и обычно наказания являются более легкими и несут воспитательный характер.
В другой новости, городской суд в Набережных Челнов ранее признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста. Это был совершенно другой случай, но также связанный с судебной ответственностью.