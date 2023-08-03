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В Омске на улице нашли тело 80-летней пенсионерки, неоднократно уходившей из дома

3 августа 2023, 08:09
Фото: 1MI
Женщину нашли под окна ее дома
По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть пожилой омички наступила от травм, полученных при падении с высоты.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах смерти 80-летней пенсионерки, тело которой с различными травмами нашли под окнами дома на улице Декабристов, 147.

«Во вторник, 1 августа, примерно в 21 час поступило сообщение, что возле дома найдено тело пожилой местной жительницы с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место судмедэксперты осмотрели труп и пришли к предварительному выводу, что смерть пенсионерки наступила от травм, полученных из-за падения с высоты. Известно, что погибшая жила в этом же доме на 8 этаже. Предположительно, женщина выпала из окна своей квартиры.

Между тем, как выяснил Город55, потерпевшая ранее неоднократно уходила из дома. В 2021 году в апреле ее больше суток искали волонтеры, нашли и вернули домой, а в ноябре того же года к поискам подключались уже полицейские, которые разыскали женщину только через 2 недели.

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