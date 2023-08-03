В Омске на улице нашли тело 80-летней пенсионерки, неоднократно уходившей из дома

Между тем, как выяснил Город55, потерпевшая ранее неоднократно уходила из дома. В 2021 году в апреле ее больше суток искали волонтеры, нашли и вернули домой, а в ноябре того же года к поискам подключались уже полицейские, которые разыскали женщину только через 2 недели.