В Омске на улице нашли тело 80-летней пенсионерки, неоднократно уходившей из дома

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Омске следователи разбираются во всех нюансах смерти 80-летней пенсионерки, тело которой с различными травмами нашли под окнами дома на улице Декабристов, 147.
«Во вторник, 1 августа, примерно в 21 час поступило сообщение, что возле дома найдено тело пожилой местной жительницы с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место судмедэксперты осмотрели труп и пришли к предварительному выводу, что смерть пенсионерки наступила от травм, полученных из-за падения с высоты. Известно, что погибшая жила в этом же доме на 8 этаже. Предположительно, женщина выпала из окна своей квартиры.
Между тем, как выяснил Город55, потерпевшая ранее неоднократно уходила из дома. В 2021 году в апреле ее больше суток искали волонтеры, нашли и вернули домой, а в ноябре того же года к поискам подключались уже полицейские, которые разыскали женщину только через 2 недели.