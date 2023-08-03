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В Омске бухгалтер-кассир в течение четырех лет тратила деньги дачников

3 августа 2023, 04:00
Фото: Город55
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Она так и не признала вину.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение бывшему бухгалтер-кассиру садоводческого товарищества собственников недвижимости «Шинник». Ее обвиняют в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы бухгалтер-кассир получала от дачников наличные для оплаты коммунальных услуг, членских взносов и иных платежей. Однако какой-то частью средств она распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб составил больше 462 тыс рублей.

Обвиняемая не признала вину. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что потерпевшая сторона подала гражданский иск. В связи с этим расчетные счета женщины были арестованы. В скором времени уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Происшествия#Прокуратура Омской области#Растрата#Присвоение#Уголовное дело#Суд
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