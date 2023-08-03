В Омске бухгалтер-кассир в течение четырех лет тратила деньги дачников

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы бухгалтер-кассир получала от дачников наличные для оплаты коммунальных услуг, членских взносов и иных платежей. Однако какой-то частью средств она распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб составил больше 462 тыс рублей.