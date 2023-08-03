В Невинномысске мальчика избили до слепоты во время отдыха в детском лагере

Пострадавший находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, и пока неизвестно, сможет ли он видеть в будущем. Родственники обеспокоены и недовольны отсутствием надлежащего присмотра со стороны вожатых в лагере, где дети остались без контроля и попали в опасную ситуацию.