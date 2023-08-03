В Невинномысске мальчика избили до слепоты во время отдыха в детском лагере

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 2 августа в детском лагере «Гренада». После отбоя несколько детей напали на мальчика и начали избивать его мокрым полотенцем, связанным в узел. В результате жестоких ударов, парень получил травмы глаз и потерял зрение, пишет Общественная служба новостей.
Пострадавший находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, и пока неизвестно, сможет ли он видеть в будущем. Родственники обеспокоены и недовольны отсутствием надлежащего присмотра со стороны вожатых в лагере, где дети остались без контроля и попали в опасную ситуацию.
Местные жители уже обратились к губернатору Ставропольского края и мэру Невинномысска, требуя тщательного расследования произошедшего и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.