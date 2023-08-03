В Кировском округе Омска признали аварийной двухэтажку по улице 111 Стройплощадка

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Омске пополнился аварийный жилой фонд. 1 августа мэр Сергей Шелест подписал постановление, в соответствии с которым аварийным и подлежащим сносу признается двухэтажный дом по адресу 111 Стройплощадка, 1.
Двухэтажку в Кировском округе ввели в эксплуатацию в 1978 году. Жилых помещений в ней восемь. Жильцам, правда, не стоит надеяться на скорое расселение, так как по документу отселить физических и юридических лиц будут до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение этого постановления обязали директора омского депстроя Михаила Веселева.
По улице 111 Стройплощадка есть еще один аварийный дом под № 3: признали его таковым 25 мая. Напомним, Город55 подробно рассказывал, какие дома из аварийных расселят в ближайшее время, и разбирался, что мешает быстрому решению этой проблемы.