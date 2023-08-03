В Кировском округе Омска признали аварийной двухэтажку по улице 111 Стройплощадка

Двухэтажку в Кировском округе ввели в эксплуатацию в 1978 году. Жилых помещений в ней восемь. Жильцам, правда, не стоит надеяться на скорое расселение, так как по документу отселить физических и юридических лиц будут до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение этого постановления обязали директора омского депстроя Михаила Веселева.