В Госдуме рассказали, какие музеи увидит Джонни Депп, когда он приедет в Россию

Однако, по мнению Александра Шолохова, зампредседателя комитета Госдумы по культуре, важными местами, которые должен посетить Депп, являются музеи Московского региона. Он считает, что такая экскурсия поможет актеру полностью погрузиться в русскую культуру. Шолохов предлагает показать Деппу места, связанные с русской литературой, так как она является самой превосходной в мире. Он особенно рекомендует обратить внимание на наследие Александра Сергеевича Пушкина.