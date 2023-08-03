Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Главная цель его поездки — запись совместного трека с музыкальной группой «ЯМОРЕ» из Москвы. Также, он выступит с концертом своей группы «Hollywood Vampires». В ходе тура, российские музыканты также планируют выступить и представить свое новое творение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, по мнению Александра Шолохова, зампредседателя комитета Госдумы по культуре, важными местами, которые должен посетить Депп, являются музеи Московского региона. Он считает, что такая экскурсия поможет актеру полностью погрузиться в русскую культуру. Шолохов предлагает показать Деппу места, связанные с русской литературой, так как она является самой превосходной в мире. Он особенно рекомендует обратить внимание на наследие Александра Сергеевича Пушкина.
Музеи, посвященные Пушкину, находятся как в Москве, так и в Подмосковье. Александр Шолохов считает, что посещение этих музеев будет хорошим дополнением к стандартным достопримечательностям и поможет Деппу еще глубже погрузиться в русскую культуру.