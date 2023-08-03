В Екатеринбурге шестилетний мальчик скончался от обычного герпеса

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Мальчик испытывал продолжительное время постоянную сыпь и повышение температуры до 41,1 градуса. За шесть месяцев его направляли к различным специалистам, но они не могли поставить точный диагноз, пишет 360tv.ru.
Позднее врачи выявили, что у ребенка было три типа герпеса. Московские специалисты планировали взять лечение мальчика под свой контроль, но, к сожалению, оказалось, что это было сделано слишком поздно. Ребенок скончался в больнице Екатеринбурга.
Родители до сих пор не знают, от чего конкретно умер их сын. Патологоанатом в свидетельстве о смерти указал на отек головного мозга, гематологический шок и инфекцию.