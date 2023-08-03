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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Екатеринбурге шестилетний мальчик скончался от обычного герпеса

3 августа 2023, 09:21
В одной из больниц Екатеринбурга 23 июня умер шестилетний мальчик. Родители пытались узнать причину болезни ребенка в течение полугода, но врачи не смогли дать точный ответ.

Мальчик испытывал продолжительное время постоянную сыпь и повышение температуры до 41,1 градуса. За шесть месяцев его направляли к различным специалистам, но они не могли поставить точный диагноз, пишет 360tv.ru.

Позднее врачи выявили, что у ребенка было три типа герпеса. Московские специалисты планировали взять лечение мальчика под свой контроль, но, к сожалению, оказалось, что это было сделано слишком поздно. Ребенок скончался в больнице Екатеринбурга.

Родители до сих пор не знают, от чего конкретно умер их сын. Патологоанатом в свидетельстве о смерти указал на отек головного мозга, гематологический шок и инфекцию.

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