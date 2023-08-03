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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Турист из Иркутска скончался во время катания на банане в Анапе

3 августа 2023, 16:40
В Анапе трагически скончался турист из Иркутска во время катания на банане, сообщает информационный телеграм-канал Shot.

Согласно сообщению, 52-летний житель Иркутска прибыл в Анапу для отдыха и вечером 2 августа решил попробовать кататься на банане, пишет Общественная служба новостей.

Однако, во время поездки на водном аттракционе у мужчины случился сердечный приступ, в результате которого он потерял сознание.

Свидетели случившегося немедленно вызвали скорую помощь, однако несмотря на усилия медицинского персонала, туристу не удалось спасти жизнь.

Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

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