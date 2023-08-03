Турист из Иркутска скончался во время катания на банане в Анапе

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Согласно сообщению, 52-летний житель Иркутска прибыл в Анапу для отдыха и вечером 2 августа решил попробовать кататься на банане, пишет Общественная служба новостей.
Однако, во время поездки на водном аттракционе у мужчины случился сердечный приступ, в результате которого он потерял сознание.
Свидетели случившегося немедленно вызвали скорую помощь, однако несмотря на усилия медицинского персонала, туристу не удалось спасти жизнь.
Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.