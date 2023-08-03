Цены на туры выросли на 15% из-за роста курса валют: обзор АТОР

С другой стороны, летние туры на Мальдивы стали самыми дорогими, с ценой в 390 тысяч рублей на двоих за 10 дней отдыха. Высокие цены также наблюдаются на отдых в Кубе (238 тысяч рублей на двоих), Шри-Ланке (213 тысяч рублей на двоих) и Турции (183-185 тысяч рублей на двоих). Тем не менее, Турция остается популярным массовым направлением, входя в топ-5 самых дорогих летних отдыхов.