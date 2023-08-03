Цены на туры выросли на 15% из-за роста курса валют: обзор АТОР

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Тем не менее, россияне продолжают планировать свои поездки, и туристический поток как внутри страны, так и за рубежом, остается стабильно высоким, пишет Общественная служба новостей.
Наиболее доступным направлением для летнего отдыха остается Россия, где средний чек на двоих с перелетом составляет около 80-85 тысяч рублей, а минимальная цена тура — 50 тысяч рублей на двоих.
С другой стороны, летние туры на Мальдивы стали самыми дорогими, с ценой в 390 тысяч рублей на двоих за 10 дней отдыха. Высокие цены также наблюдаются на отдых в Кубе (238 тысяч рублей на двоих), Шри-Ланке (213 тысяч рублей на двоих) и Турции (183-185 тысяч рублей на двоих). Тем не менее, Турция остается популярным массовым направлением, входя в топ-5 самых дорогих летних отдыхов.
АТОР также отметила, что Крым представляет бюджетный вариант отдыха, где тур на двоих обойдется минимум в 50 тысяч рублей, включая поездку или путешествие на автомобиле. Среди зарубежных направлений, доступными для россиян, являются Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
В зимний период россияне смогут недорого отдохнуть в Египте, ОАЭ, Таиланде и Турции. Российские горнолыжные курорты, такие как Красная Поляна и Шерегеш, также предложат доступные варианты, особенно при раннем бронировании.