Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%

По изначальным условиям контракта сдать многоэтажку надо было до 31 августа, но в городской администрации признали, что этот срок нереальный, поэтому дом на 6-й Станционной пообещали ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Ключи от квартир здесь должны получить жильцы аварийных пятиэтажек по адресам 50 лет Профсоюзов, 81 и 85.