Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В заключенный в июне прошлого года контракт между депстроем и ООО «ДСК-3» на разработку рабочей документации и строительство многоквартирного дома на 6-й Станционной для переселения граждан из аварийного жилфонда собираются внести изменения. Соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Омска Евгений Фомин.
По соглашению обеих сторон цену контракта можно увеличить на 30%. Изначально же «ДСК-3» должен был получить за строительство дома 596 621 047,16 рубля. Изменять эту сумму, как следует из документа, можно при возникновении «независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения».
Для этого, правда, сначала придется отправить проектную документацию на повторную госэкспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Те работы, что подрядчик уже успел выполнить, не должны учитываться при определении новой цены.
Напомним, омская компания «ДСК-3» отстает от графика и пока не успевает завершить вовремя строительство дома на 6-й Станционной на 218 квартир. В июне отставание составляло 4,5 месяца. Подрядчик объяснял это кадровым дефицитом. Для помощи на стройплощадку уже приглашали турков, студентов, а мэр города договаривался с субподрядчиками.
По изначальным условиям контракта сдать многоэтажку надо было до 31 августа, но в городской администрации признали, что этот срок нереальный, поэтому дом на 6-й Станционной пообещали ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Ключи от квартир здесь должны получить жильцы аварийных пятиэтажек по адресам 50 лет Профсоюзов, 81 и 85.