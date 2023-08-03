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Строить дорогу на севере Омской области будет уличенная в картельном сговоре фирма

3 августа 2023, 06:32
Фото: 1MI
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Компания получила контракт на 127 млн рублей.

До 31 октября следующего года в Усть-Ишиме планируют построить новую дорогу по улице Маяковского. Администрация Усть-Ишимского сельского поселения уже нашла подрядчика, который займется строительством.

За подряд боролись три участника, победителем выбрали АО «Омскавтодор», которое предложило выполнить работу за 127 708 743,40 рублей, что на 11,8 млн ниже начальной цены. К работе фирма должна приступить сразу после заключения контракта, на строительство дороги в Усть-Ишиме отводят 1 год и 3 месяца.

Недавно УФАС оштрафовало «Омскавтодор» и еще две строительные компании — «Стройсервис» и «Сиброс» — за картельный сговор. Компании договорились об удержании высокой цены при проведении госзакупок. Снижение начальной цены было минимальным — от 0,5 до 1,1%. «Омскавтодор» обязали выплатить 85,3 млн рублей.

Отметим, что в феврале 2022 года гендиректором в «Омскавтодоре» вместо Алексея Шипилова стал Владимир Караванцев. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 2% и составила 2,4 млрд рублей.

Сейчас администрация Усть-Ишима также ищет компанию, которая будет осуществлять строительный надзор за выполнением работ на улице Маяковского. Заплатить за это готовы около 2,9 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дорог#Дороги#Подрядчик#Контракт#Картельный сговор#Общество#Новости#Омская область#Усть-Ишимский район
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