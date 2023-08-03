Строить дорогу на севере Омской области будет уличенная в картельном сговоре фирма

За подряд боролись три участника, победителем выбрали АО «Омскавтодор», которое предложило выполнить работу за 127 708 743,40 рублей, что на 11,8 млн ниже начальной цены. К работе фирма должна приступить сразу после заключения контракта, на строительство дороги в Усть-Ишиме отводят 1 год и 3 месяца.