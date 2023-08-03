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Снес забор у пешеходного перехода. В Омске у «Каскада» столкнулись две иномарки

3 августа 2023, 06:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске у «Каскада» иномарка снесла ограждение после столкновения с другим авто

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня, 3 августа, возле торгового комплекса «Каскад» произошло ДТП. На пешеходном переходе столкнулись серебристый Ford Focus и черный Genesis. Один из автомобилей отлетел в ограждение. Фото с места происшествия опубликовали в паблике ВКонтакте «Аварийный Омск».

Фото: Аварийный Омск

В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали, что пострадавших в аварии не было.

«В настоящее время проводится административное расследование» — сообщили в ГИБДД.
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#Евгений Игишев#ДТП#Полиция#Госавтоинспекция#Авария
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