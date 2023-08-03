Снес забор у пешеходного перехода. В Омске у «Каскада» столкнулись две иномарки

Сегодня, 3 августа, возле торгового комплекса «Каскад» произошло ДТП. На пешеходном переходе столкнулись серебристый Ford Focus и черный Genesis. Один из автомобилей отлетел в ограждение. Фото с места происшествия опубликовали в паблике ВКонтакте «Аварийный Омск».