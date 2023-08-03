Сбер выступил соорганизатором форума по цифровой безопасности

«Новосибирская область — в числе лидеров по цифровой трансформации государственных систем, сервисов взаимодействия с гражданами. Уже 80% жителей нашего региона зарегистрированы на портале Госуслуги, и практически 100% социально значимых услуг у нас можно получить в электронном виде. Мы последовательно занимаемся переходом на отечественные решения — 70 с лишним процентов средств хранения информации сегодня уже у нас российские. И мы не намерены останавливаться в защите данных наших граждан, государственной информации, всех систем и сервисов, которые мы используем сегодня в нашей жизни».