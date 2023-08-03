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Сбер выступил соорганизатором форума по цифровой безопасности

3 августа 2023, 05:20
Фото: пресс-служба Сибирского банка
Сибирский Сбер, правительство Новосибирской области и Генеральная прокуратура России провели в Новосибирске масштабный форум «Цифровые решения в области безопасности».

В мероприятии приняли участие в том числе главы регионов Сибирского федерального округа, прокуроры и руководители правоохранительных органов.

Участники форума пришли к единому мнению об актуальности и важности работы по повышению правовой грамотности граждан, профилактике киберугроз, разработке и внедрению отечественного ПО, а также в необходимости объединения усилий по защите IT-сферы. Помимо этого, отмечено, что одним из эффективных инструментов борьбы с правонарушениями стало внедрение в регионах комплексной информационной системы «Безопасный город».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк»:

«Сбер выступил соорганизатором окружного форума, поскольку тема цифровой безопасности актуальна для всех субъектов России, в частности для СФО. Как прогрессивная технологическая компания, мы активно разрабатываем и внедряем собственные разработки с применением технологий искусственного интеллекта, связанных с кибербезопасностью. Сегодня Сбер готов делиться своей экспертизой в области цифровой трансформации для усиления мер защиты против киберугроз. Надеемся, что форум станет площадкой для регулярных обсуждений».

Фото: пресс-служба Сибирского банка

Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора России:

«Развитие информационных технологий регионами ведется в рамках реализации национального проекта „Цифровая экономика“ под надзорным сопровождением прокуроров в округе. Это способствовало оборудованию более 700 образовательных организаций IT-инфраструктурой для обеспечения безопасного доступа в Интернет».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Новосибирская область — в числе лидеров по цифровой трансформации государственных систем, сервисов взаимодействия с гражданами. Уже 80% жителей нашего региона зарегистрированы на портале Госуслуги, и практически 100% социально значимых услуг у нас можно получить в электронном виде. Мы последовательно занимаемся переходом на отечественные решения — 70 с лишним процентов средств хранения информации сегодня уже у нас российские. И мы не намерены останавливаться в защите данных наших граждан, государственной информации, всех систем и сервисов, которые мы используем сегодня в нашей жизни».

#Общество#Экономика#Бизнес
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