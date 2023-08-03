Рекомендации по выбору моторного масла от автоэксперта

Шкуматов объяснил, что подделки обычно разливают, то есть в них используется масло отечественных производителей, таких как «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл», которое покупается оптом и далее разливается и продается по завышенной цене. Визуально такие подделки сложно отличить от оригинального продукта, так как они имеют такой же цвет и консистенцию. Без специального оборудования определить подделку почти невозможно.