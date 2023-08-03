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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 12:14

Рекомендации по выбору моторного масла от автоэксперта

3 августа 2023, 11:50
При покупке автомобильного масла важно быть осторожным, чтобы не столкнуться с подделкой или использованным продуктом. Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведёрки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», дал некоторые рекомендации о том, как выбирать масло.

Он отметил, что основные подделки на данный момент — это масла от производителей из стран, которые ввели санкции против России. Эти продукты официально не поставляются. Те масла, которые можно купить в розницу, являются либо параллельным импортом, либо маслами, разлитыми в канистры с лейблами Shell, Motul, Castrol. Но последний случай относится только к некоторым нелегальным заводам, пишет Pravda.Ru.

Шкуматов объяснил, что подделки обычно разливают, то есть в них используется масло отечественных производителей, таких как «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл», которое покупается оптом и далее разливается и продается по завышенной цене. Визуально такие подделки сложно отличить от оригинального продукта, так как они имеют такой же цвет и консистенцию. Без специального оборудования определить подделку почти невозможно.

В свете текущей ситуации Шкуматов рекомендует приобретать масла отечественных производителей, таких как «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть». Он утверждает, что подделка этих масел бессмысленна с экономической точки зрения. Также можно покупать 100% оригинальную продукцию на автозаправочных станциях данных производителей.

Шкуматов отмечает, что отечественное масло подходит для всех автомобилей, но важно обратить внимание на технические требования, указанные производителем двигателя и автомобиля. Разные автомобили требуют разную вязкость масла и имеют другие технические параметры. Но все это указывается на канистрах масел, произведенных этими компаниями.

Шкуматов также отмечает, что продукция отечественных производителей производится на одном и том же оборудовании и в одинаковых условиях, поэтому она гораздо безопаснее.

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