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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Регулярное мытье рук и игрушек — простой способ защитить ребенка от ротавируса

3 августа 2023, 07:25
Особенно уязвимыми перед риском заражения ротавирусом являются дети. Врач-эпидемиолог Наталья Жвавая из тюменской инфекционной клинической больницы поделилась советами о том, как защитить ребенка от этой опасной болезни.

Прежде всего, стоит обратить внимание на качество питьевой воды для ребенка. Рекомендуется давать ему бутилированную или кипяченую воду. А фрукты и овощи перед употреблением необходимо хорошо мыть, пишет 360tv.ru.

Также особое внимание следует обращать на гигиену рук. Их нужно мыть с мылом перед едой, после прогулок, посещения туалета, общественных мест и автотранспорта. Ежедневная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств также является важным условием.

Кроме того, эксперт рекомендует регулярно чистить детские игрушки и не хранить пищу при комнатной температуре.

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