Регулярное мытье рук и игрушек — простой способ защитить ребенка от ротавируса

Также особое внимание следует обращать на гигиену рук. Их нужно мыть с мылом перед едой, после прогулок, посещения туалета, общественных мест и автотранспорта. Ежедневная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств также является важным условием.