Регулярное мытье рук и игрушек — простой способ защитить ребенка от ротавируса

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Прежде всего, стоит обратить внимание на качество питьевой воды для ребенка. Рекомендуется давать ему бутилированную или кипяченую воду. А фрукты и овощи перед употреблением необходимо хорошо мыть, пишет 360tv.ru.
Также особое внимание следует обращать на гигиену рук. Их нужно мыть с мылом перед едой, после прогулок, посещения туалета, общественных мест и автотранспорта. Ежедневная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств также является важным условием.
Кроме того, эксперт рекомендует регулярно чистить детские игрушки и не хранить пищу при комнатной температуре.