Профилактика отравлений на отдыхе: врач советует выпить местый кисломолочный напиток

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Как объясняет специалист, употребление кефира, айрана или йогурта помогает организму адаптироваться к новой местной микрофлоре, что снижает риск возникновения интоксикаций на курортах. Кроме того, для дополнительной защиты можно увеличить потребление репчатого лука, который также способствует предотвращению отравлений, пишет 360tv.ru.
Врач подчеркивает, что особую опасность представляют низкокачественные морепродукты, мясо и творог. Поэтому при выборе этих продуктов следует быть особенно внимательными и обращать внимание на их качество.