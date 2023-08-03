Профилактика отравлений на отдыхе: врач советует выпить местый кисломолочный напиток

Как объясняет специалист, употребление кефира, айрана или йогурта помогает организму адаптироваться к новой местной микрофлоре, что снижает риск возникновения интоксикаций на курортах. Кроме того, для дополнительной защиты можно увеличить потребление репчатого лука, который также способствует предотвращению отравлений, пишет 360tv.ru.