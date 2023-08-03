Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Профилактика отравлений на отдыхе: врач советует выпить местый кисломолочный напиток

3 августа 2023, 13:15
По словам диетолога Анны Белоусовой, в первые дни пребывания на южных курортах туристам стоит попробовать местный прохладительный напиток из кисломолочных продуктов. Это не только приятное начало отдыха, но и полезная профилактика от возможных отравлений.

Как объясняет специалист, употребление кефира, айрана или йогурта помогает организму адаптироваться к новой местной микрофлоре, что снижает риск возникновения интоксикаций на курортах. Кроме того, для дополнительной защиты можно увеличить потребление репчатого лука, который также способствует предотвращению отравлений, пишет 360tv.ru.

Врач подчеркивает, что особую опасность представляют низкокачественные морепродукты, мясо и творог. Поэтому при выборе этих продуктов следует быть особенно внимательными и обращать внимание на их качество.

Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Сегодня, 02:50
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Сегодня, 08:56
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
Сегодня, 08:38
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Сегодня, 09:04
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
Сегодня, 08:48
Важно. В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
Сегодня, 11:45