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Продажи авто могут снизиться на 20% из-за утилизационного сбора и ослабления рубля

3 августа 2023, 19:55
Эксперты авторынка предупреждают, что продажи автомобилей в России в 2023 году могут не только не расти, но и сократиться на 20% в месячном выражении. Причиной такого снижения могут стать индексация утилизационного сбора и ослабление курса рубля, как сообщает РИА Новости.

С начала августа утилизационный сбор в России был проиндексирован, и для легковых автомобилей стал больше в 1,7-3,7 раза, пишет Общественная служба новостей. Это привело к значительному увеличению расходов для юридических лиц, которые теперь вынуждены платить сотни тысяч рублей. Ослабление рубля также способствует повышению цен на импортные и отечественные автомобили, что может отпугнуть потенциальных покупателей и снизить спрос на рынке.

Ранее было ожидание, что продажи автомобилей вырастут, но ситуация с утилизационным сбором и изменением валютного курса создает неопределенность и вызывает тревогу в отношении будущих перспектив автомобильной индустрии в России.

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