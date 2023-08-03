Продажи авто могут снизиться на 20% из-за утилизационного сбора и ослабления рубля

С начала августа утилизационный сбор в России был проиндексирован, и для легковых автомобилей стал больше в 1,7-3,7 раза, пишет Общественная служба новостей. Это привело к значительному увеличению расходов для юридических лиц, которые теперь вынуждены платить сотни тысяч рублей. Ослабление рубля также способствует повышению цен на импортные и отечественные автомобили, что может отпугнуть потенциальных покупателей и снизить спрос на рынке.