Продажи авто могут снизиться на 20% из-за утилизационного сбора и ослабления рубля

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
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Updated Сегодня, 19:56
С начала августа утилизационный сбор в России был проиндексирован, и для легковых автомобилей стал больше в 1,7-3,7 раза, пишет Общественная служба новостей. Это привело к значительному увеличению расходов для юридических лиц, которые теперь вынуждены платить сотни тысяч рублей. Ослабление рубля также способствует повышению цен на импортные и отечественные автомобили, что может отпугнуть потенциальных покупателей и снизить спрос на рынке.
Ранее было ожидание, что продажи автомобилей вырастут, но ситуация с утилизационным сбором и изменением валютного курса создает неопределенность и вызывает тревогу в отношении будущих перспектив автомобильной индустрии в России.