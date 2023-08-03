Принципы выбора спелого арбуза от диетолога Елены Соломатиной

Она подчеркнула важность покупки арбузов в надежных местах санкционированной торговли. Даже при наличии контроля, следует обращать внимание на целостность арбуза и избегать покупки поврежденных экземпляров, так как даже микроскопические открытые места могут стать источником инфекции, пишет RT.