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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Принципы выбора спелого арбуза от диетолога Елены Соломатиной

3 августа 2023, 10:55
Елена Соломатина, диетолог, рассказала о принципах выбора спелого арбуза в интервью с RT.

Она подчеркнула важность покупки арбузов в надежных местах санкционированной торговли. Даже при наличии контроля, следует обращать внимание на целостность арбуза и избегать покупки поврежденных экземпляров, так как даже микроскопические открытые места могут стать источником инфекции, пишет RT.

Согласно её советам, спелый арбуз должен быть ярко окрашен и иметь сухой хвостик. Особое внимание следует уделять темной окраске пятна на боку арбуза, так как это указывает на правильное созревание и наличие достаточного количества солнечного света.

Доктор также предупредила, что арбуз с красной мякотью и белыми косточками содержит большое количество нитратов и его употребление следует избегать.

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