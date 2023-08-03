Принципы выбора спелого арбуза от диетолога Елены Соломатиной

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Она подчеркнула важность покупки арбузов в надежных местах санкционированной торговли. Даже при наличии контроля, следует обращать внимание на целостность арбуза и избегать покупки поврежденных экземпляров, так как даже микроскопические открытые места могут стать источником инфекции, пишет RT.
Согласно её советам, спелый арбуз должен быть ярко окрашен и иметь сухой хвостик. Особое внимание следует уделять темной окраске пятна на боку арбуза, так как это указывает на правильное созревание и наличие достаточного количества солнечного света.
Доктор также предупредила, что арбуз с красной мякотью и белыми косточками содержит большое количество нитратов и его употребление следует избегать.