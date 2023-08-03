Поощрение хороших отцов: как бороться с «эпидемией безотцовщины» в России

Один из возможных способов состоит в том, чтобы отцы предоставляли информацию о своем времяпровождении с семьей в социальные службы раз в год. Это может быть подтверждено билетами на поезд или самолет, выписками из отелей, справками из кружков или курсов, которые бы показывали, что конкретный мужчина действительно проводил время с детьми. Предложение аналогично налоговым декларациям.