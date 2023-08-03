Поощрение хороших отцов: как бороться с «эпидемией безотцовщины» в России

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Психолог и бизнес-коуч Алена Ходош предложила способы борьбы с этой негативной тенденцией. Она считает, что нужно мотивировать и облегчать жизнь хорошим отцам, которые регулярно проводят время со своими детьми, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из возможных способов состоит в том, чтобы отцы предоставляли информацию о своем времяпровождении с семьей в социальные службы раз в год. Это может быть подтверждено билетами на поезд или самолет, выписками из отелей, справками из кружков или курсов, которые бы показывали, что конкретный мужчина действительно проводил время с детьми. Предложение аналогично налоговым декларациям.
Кроме того, психолог рекомендует предоставлять дополнительные льготы отцам, которые уделяют достаточно внимания своим детям. Это может быть бесплатное техническое обслуживание автомобиля, бесплатные занятия спортом, дополнительный отпуск или гибридные формы работы. Предоставление таких льгот может укрепить семьи и мотивировать мужчин проводить больше времени со своими детьми.
Техническое обслуживание автомобиля можно предоставлять только тем мужчинам, которые проводят время с детьми или находятся в декрете. Длительность этой поддержки также должна быть ограничена сроком декрета — три года. Это позволит отцам ездить вместе с ребенком куда-то, а не оставаться дома. Поездки могут быть как дальними, так и в ближайший парк для прогулок.
Спорт также важен для мужчин, поскольку помогает сохранять хорошую физическую и моральную форму. Психолог предложила предоставлять дополнительный отпуск, чтобы отец мог отдохнуть самостоятельно, а также бесплатные путевки в санатории для таких отцов. Кроме того, можно разработать гибридные формы работы, чтобы отец мог работать удаленно, если ему негде оставить ребенка и необходимо быть дома.
Введение этих мер поможет укрепить семьи и стимулировать отцов проводить больше времени со своими детьми, уверена специалист.