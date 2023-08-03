Полиция расследует инцидент с гибелью трехлетнего ребенка в Иркутске

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
По данным, малыш находился в квартире на пятом этаже вместе с одной из знакомых его матери. Женщина уложила малыша спать и вышла из комнаты. Когда она вернулась, она обнаружила, что ребенка нет в помещении, а окно открыто. Оглядев окно, она увидела тело малыша лежащим на асфальте, пишет ФедералПресс.
В настоящее время начато уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и ведется соответствующее расследование.
Следует отметить, что с начала года в Иркутской области уже произошло 16 подобных случаев, в результате которых погибли четверо детей.