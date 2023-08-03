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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Полиция расследует инцидент с гибелью трехлетнего ребенка в Иркутске

3 августа 2023, 06:21
Трагическую находку сделали свидетели сегодня ночью во дворе жилого дома в иркутском районе Юбилейный — обнаружен трупик трехлетнего ребенка. Подробности произошедшего сообщили представители пресс-службы местной полиции.

По данным, малыш находился в квартире на пятом этаже вместе с одной из знакомых его матери. Женщина уложила малыша спать и вышла из комнаты. Когда она вернулась, она обнаружила, что ребенка нет в помещении, а окно открыто. Оглядев окно, она увидела тело малыша лежащим на асфальте, пишет ФедералПресс.

В настоящее время начато уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и ведется соответствующее расследование.

Следует отметить, что с начала года в Иркутской области уже произошло 16 подобных случаев, в результате которых погибли четверо детей.

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